報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年9月25日星期三
Smarties' Power English 第414期
30年學生飯堂德狗結業 舊生重臨再嘗年輕滋味
青協調查曾做義工青年 近八成稱無暇繼續參與
中大聯合書院音樂會 籌款支援學生心理健康
視聽之娛：添布頓的電影世界
視聽之娛：孤僻留純真，暗黑藏童心——添布頓電影小回顧
飽肚愛情學：人揀我，我揀人——尋覓對味的關係
時事中文：白頭列車再現江湖
文言卜卜齋：醉翁之意不在酒——把酒談杯
Talk of the town : Paralympic Games
Talk of the town : Paralympic Games 2024 : Indomitable athletes
Talk of the town Answers
Grammar : Idioms about animals
Grammar Answers
Creativity : THE GLUM GUMP
Grammar : Idioms about animals
prev
next
【明報專訊】Pat : MoMo, how was my singing performance last night?
上 / 下一篇新聞
30年學生飯堂德狗結業 舊生重臨再嘗年輕滋味
青協調查曾做義工青年 近八成稱無暇繼續參與
中大聯合書院音樂會 籌款支援學生心理健康
視聽之娛：添布頓的電影世界
視聽之娛：孤僻留純真，暗黑藏童心——添布頓電影小回顧
飽肚愛情學：人揀我，我揀人——尋覓對味的關係
時事中文：白頭列車再現江湖
文言卜卜齋：醉翁之意不在酒——把酒談杯
Talk of the town : Paralympic Games
Talk of the town : Paralympic Games 2024 : Indomitable athletes
Talk of the town Answers
Grammar : Idioms about animals
Grammar Answers
Creativity : THE GLUM GUMP
30年學生飯堂德狗結業 舊生重臨再嘗年輕滋味
青協調查曾做義工青年 近八成稱無暇繼續參與
中大聯合書院音樂會 籌款支援學生心理健康
視聽之娛：添布頓的電影世界
視聽之娛：孤僻留純真，暗黑藏童心——添布頓電影小回顧
飽肚愛情學：人揀我，我揀人——尋覓對味的關係
時事中文：白頭列車再現江湖
文言卜卜齋：醉翁之意不在酒——把酒談杯
Talk of the town : Paralympic Games
Talk of the town : Paralympic Games 2024 : Indomitable athletes
Talk of the town Answers
Grammar Answers
Creativity : THE GLUM GUMP
prev
next
相關新聞
Grammar Answers