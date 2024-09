【明報專訊】飲食與人生, 關係千絲萬縷,法國作家薩瓦蘭( Jean Anthelme Brillat-Savarin)早就提到「you are what you eat」,中文翻譯成「人如其食」、「吃什麼,是什麼」……文字背後的延伸意思更值得深入探討。從飲食了解一個人,是恍如黑洞的課題,飲食色香味,個人形意態,冷暖鹹甜,面貌舉措,充滿關係、情感、哲學和心理。愛情尋覓,隨緣隨心。飲食何嘗不是一樣?身處合適時地,遇上妥貼人事,演化出段段關係,只能細味,無法言喻,飲食與愛情,從未如此對味過。