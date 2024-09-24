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教育

高才子弟報名校小一 本地家長憂競爭更大

【明報專訊】明年入讀官津校小一級的「自行分配學位」選校期正展開。傳統名校喇沙小學昨早未見人龍，有「高才」家長親自到校交申請表，另有本港家長憂慮各類人才計劃加劇入學競爭，「本身（競爭）都已經大，他們來就再大點」，同時報讀10間直資或私校。教評會主席蔡世鴻表示，喇沙、男拔等名校一向是高難度挑戰，但隨適齡學童人口下跌，加上較少人才計劃家長會特意安排子女來港入讀小一，料個別地區學校競爭較以往小。

家長陳女士認為今年入學競爭大，並未受移民潮及學童人口下跌等因素而影響，「爭開直資、私校都是那班人，仍然有四五千人爭（入一間學校）」，又覺得人才計劃的子女來港亦加劇競爭。家住尖沙嘴的她昨跨區報校，稱每月花約2萬元為兒子報讀音樂、體育興趣班，以及面試班等，亦報讀十數間直資或私立學校，稱「個個阿媽都係咁」。

有家長歡迎競爭

稱融入灣區是趨勢

另一家長翁先生表示，已為兒子報讀6、7間私立及直資學校。被問會否擔心內地人才增加入學競爭時，他稱「不是猛龍不過江」，有能力安排子女來港讀書的內地家長通常有資源，部分內地小孩的英語水平亦未必遜本地，稱融入大灣區是大趨勢，認為是好事。

高才報7間直資私校

稱取錄與否隨緣

從事資訊科技的孫先生上月透過「高才通」來港，並在同區租入單位。他稱兒子在內地讀國際學校，但未為來港入學而報讀興趣班，形容取錄與否是「隨緣」。他暫報讀男拔附小及浸大附屬學校王錦輝中小學等約6至7間直資和私校。從事金融的朱女士同樣經「高才通」去年從成都來港，她指喇沙屬首選，因離家最近且學術成績優秀，又指香港的學校選擇較內地多元化，可按小孩學習模式及程度選校。

本身是中華基督教會協和小學（長沙灣）校長的蔡世鴻表示，截至昨日，校方接獲155份電子及實體報名表，與往年相若。他說自行分配學位的計分方式，如父母或兄姊是否畢業生，以及宗教信仰等，對人才計劃家長不具優勢，故普遍內地家長會讓子女到香港，在較好的幼稚園讀K3（高班）再升小，或安排本身在內地讀小一的子女，來港申請下學度小一或小二插班。

相關字詞﹕小學 小一自行分配學位 官津學校

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