調查：47%中學生遇心理問題未必求助

31%受困抑鬱症狀 36%自覺抗逆力低

香港中華基督教青年會（YMCA）今年暑假展開問卷調查，獲826名港島區中學生回覆。團隊以「簡易版病人健康問卷（PHQ-2）」評估受訪者的精神健康狀態，30.6%受訪學生正受抑鬱症狀困擾，包括做任何事都覺得沉悶或根本任何事也不做；另以「簡易版焦慮情緒問卷（GAD-2）」評估，顯示24.5%受訪者處於焦慮狀態。此外，36%受訪學生被評為抗逆力低，面對逆境需較長時間調節壓力和情緒，60%學生的抗逆力正常，4%達「高」水平。

團隊亦邀請受訪學生自評健康狀况，52.5%學生認為「極好／非常好／好」，但團隊指出，當中15.9%人受抑鬱症狀困擾。

家人不諒解 曾萌死念中五生拒傾訴

中五生Christy（化名）升中後面對極大社交及學業壓力，不時在做功課時哭泣，一度有輕生念頭，需定期見精神科醫生及接受心理輔導，但抗拒向家人傾訴。Christy舉例，試過向大人請教功課，獲回覆「很簡單啫，都係咁做」、「上到（中學）就係咁多功課，都係要做」等，逐漸打消她與成人傾談的想法。

協助Christy的YMCA主任幹事巫佩雯表示，成年人與年輕學生交流時，應注意語氣、態度和環境，「讓雙方處於平等關係」，才能令年輕人敞開心扉。

YMCA現於19間中學提供駐校社工服務，執行幹事李道生建議政府將「三層應急機制」恆常化，並設專項基金，資助受初期情緒困擾的中學生，轉介到合適的私營機構接受服務，包括心理評估、輔導或治療等。