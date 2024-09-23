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教育

競爭大 校長籲勿博名校 自行分配開始收表 盼家長選原區小學

【明報專訊】明年9月升讀官津學校小一級的「自行分配學位」選校期，上周四（19日）在網上展開，而今日起家長亦可親往心儀學校交表。適齡學童減少下，有葵涌區校長鼓勵家長安排子女原區就學，不宜「蜂擁博入」跨區名校。有中西區小學校長預料當區入學競爭與過往相若。

派0班葵涌區校長指競爭兩極

籲學界莫亂陣腳 應以優質贏口碑

今學年全港有一間津貼小學被「派0班」小一，位於葵青區。葵涌區小學校長會主席吳永雄昨向本報說，建議家長於原區申請心儀學校。他稱現時自行分配階段，報校雖不受校網限制，倘單純因學生人口下跌而「蜂擁博入」跨區名校，仍有落選風險，「只能說受歡迎的學校會更受歡迎，有機會慢慢兩極化。人口少了，以前家長不敢博，現在夠膽博」。他稱家長也可分析不同地區人口變化，本港出生率下跌，全港適齡學童人數正呈跌勢，但也有個別地區的學生人數跟去年相若。

吳永雄估計較多家長沿用親身到校的方式報名，提醒毋須待本周五（27日）收表最後一天才選校，應預留時間，例如或有遺漏文件要補交。他續說，眼見不同區的小學基本上都會舉行開放日，學校做推廣之餘，日常教學也重要，鼓勵學界莫「自亂陣腳」，且做好教育本分，相信學校可透過優質教學，贏得家長口碑。

中西區：受歡迎學校一樣這麼多人

去年一間中西區津小被「派0班」小一，今年已重獲派班。中西區校長聯會主席詹漢銘表示，雖然近兩三年學生人口下跌情况「犀利」，但由於中西區大部分中學較受歡迎，過往一直很多區外的學生在升小時已選擇在中西區就學，料選校競爭只稍為減少，「一些受歡迎或中等的學校，一樣都是這麼多人（競爭）」，建議家長選校以「適合子女」做準則。

詹漢銘續說，不論一般小學，甚至傳統或地區名校，現在均有壓力，形容學校正「勤力」工作，「單張印刷也較以前靚」，又指部分小學由上學年尾開始舉辦活動，以吸引學生和家長，「不止中西區，整個學界也緊張」。

相關字詞﹕升小 官津小學 小一自行分配學位

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