報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年9月23日星期一
常識學堂 第310期
競爭大 校長籲勿博名校 自行分配開始收表 盼家長選原區小學
調查：47%中學生遇心理問題未必求助
今年非本地生 港大料本科佔30%
公民點對點：兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億
公民點對點：再思電源
拆題教室：推氫能訂《策略》
關鍵詞卡
識讀媒體：港推動發展Web3.0
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學生研交流app
趣學STEAM：AI答問題 拍照留風光
新聞解碼：國旗區旗有規管
齊來動動手：蛋殼盆栽
齊來動動手：蛋殼盆栽
prev
next
【明報專訊】蛋殼有不少用途，若我們吃烚蛋時小心剝殼，可用蛋殼來種葱呢！
上 / 下一篇新聞
競爭大 校長籲勿博名校 自行分配開始收表 盼家長選原區小學
調查：47%中學生遇心理問題未必求助
今年非本地生 港大料本科佔30%
公民點對點：兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億
公民點對點：再思電源
拆題教室：推氫能訂《策略》
關鍵詞卡
識讀媒體：港推動發展Web3.0
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學生研交流app
趣學STEAM：AI答問題 拍照留風光
新聞解碼：國旗區旗有規管
齊來動動手：蛋殼盆栽
競爭大 校長籲勿博名校 自行分配開始收表 盼家長選原區小學
調查：47%中學生遇心理問題未必求助
今年非本地生 港大料本科佔30%
公民點對點：兩焚化爐賣餘電 料年進帳11億
公民點對點：再思電源
拆題教室：推氫能訂《策略》
關鍵詞卡
識讀媒體：港推動發展Web3.0
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小學生研交流app
趣學STEAM：AI答問題 拍照留風光
新聞解碼：國旗區旗有規管
prev
next