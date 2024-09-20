明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

新校大幾倍設備多 學生喜見爬蟲館

【明報專訊】中華基督教會全完第一小學學生9月已遷入新校舍，設圖書館、爬蟲館等新設施。訪問當天，小息鐘聲響起，一群高年級生衝出課室玩氣墊球、乒乓球及踩健身單車。小五何同學笑說較喜歡新校舍，嘆舊校空間小，「跑幾步便到盡頭」。眾多新設施中，小六王同學最喜歡爬蟲館，因家裏不准養小動物，對於上學可見到鸚鵡、角蛙及豹龜等感到「不可思議」。然而，校舍變大亦令她有「幸福的煩惱」。她憶述月初開學，甫踏進校門便因校舍之大感「震驚」，笑言「以前學校小，行樓梯沒那麼累，現在要行上五樓好累呀！」

下午無正規課 設作曲武術班

全完第一小學下午不設正規課程，逢周一和周三設「音樂或體育專項課」，學生可從歌詠、作曲、小結他及口琴等任選一項；愛好體育的學生則可選修非撞式欖球、田徑、羽毛球及武術等。在周五，學生可參加「聯課活動」及「一人一團隊」活動，一至五年級學生可選做童軍、圖書管理員、廣東話大使及動物小管家等，校方盼培訓學生責任感，並服務學校及社區作回饋。

推人文科 重思維強調無對錯

此外，該校正試行人文、科學科。校長譚光德說，人文科着重培訓學生思維，讓學生從自身、家庭、學校、社會及世界等層面探討議題，強調「沒有正確或錯誤」。他稱教材從舊有常識書內容分拆而來，將結合品德及公民教育課程，並加插講座、工作坊及參觀活動。新校舍設獨立STEM房間，讓學生課堂上動手做實驗、學編程和創新科技。

相關字詞﹕新校 中華基督教會全完第一小學

上 / 下一篇新聞