新校大幾倍設備多 學生喜見爬蟲館

下午無正規課 設作曲武術班

全完第一小學下午不設正規課程，逢周一和周三設「音樂或體育專項課」，學生可從歌詠、作曲、小結他及口琴等任選一項；愛好體育的學生則可選修非撞式欖球、田徑、羽毛球及武術等。在周五，學生可參加「聯課活動」及「一人一團隊」活動，一至五年級學生可選做童軍、圖書管理員、廣東話大使及動物小管家等，校方盼培訓學生責任感，並服務學校及社區作回饋。

推人文科 重思維強調無對錯

此外，該校正試行人文、科學科。校長譚光德說，人文科着重培訓學生思維，讓學生從自身、家庭、學校、社會及世界等層面探討議題，強調「沒有正確或錯誤」。他稱教材從舊有常識書內容分拆而來，將結合品德及公民教育課程，並加插講座、工作坊及參觀活動。新校舍設獨立STEM房間，讓學生課堂上動手做實驗、學編程和創新科技。