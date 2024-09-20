新校大幾倍設備多 學生喜見爬蟲館

【明報專訊】中華基督教會全完第一小學學生9月已遷入新校舍，設圖書館、爬蟲館等新設施。訪問當天，小息鐘聲響起，一群高年級生衝出課室玩氣墊球、乒乓球及踩健身單車。小五何同學笑說較喜歡新校舍，嘆舊校空間小，「跑幾步便到盡頭」。眾多新設施中，小六王同學最喜歡爬蟲館，因家裏不准養小動物，對於上學可見到鸚鵡、角蛙及豹龜等感到「不可思議」。然而，校舍變大亦令她有「幸福的煩惱」。她憶述月初開學，甫踏進校門便因校舍之大感「震驚」，笑言「以前學校小，行樓梯沒那麼累，現在要行上五樓好累呀！」
下午無正規課 設作曲武術班
全完第一小學下午不設正規課程，逢周一和周三設「音樂或體育專項課」，學生可從歌詠、作曲、小結他及口琴等任選一項；愛好體育的學生則可選修非撞式欖球、田徑、羽毛球及武術等。在周五，學生可參加「聯課活動」及「一人一團隊」活動，一至五年級學生可選做童軍、圖書管理員、廣東話大使及動物小管家等，校方盼培訓學生責任感，並服務學校及社區作回饋。
推人文科 重思維強調無對錯
此外，該校正試行人文、科學科。校長譚光德說，人文科着重培訓學生思維，讓學生從自身、家庭、學校、社會及世界等層面探討議題，強調「沒有正確或錯誤」。他稱教材從舊有常識書內容分拆而來，將結合品德及公民教育課程，並加插講座、工作坊及參觀活動。新校舍設獨立STEM房間，讓學生課堂上動手做實驗、學編程和創新科技。
相關字詞﹕新校 中華基督教會全完第一小學