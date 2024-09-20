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教育

別64年9課室校舍 全完一小遷大校 課室增生源減 校長：創校百年多風浪信不倒

【明報專訊】創校逾一個世紀，中華基督教會全完第一小學前身是女子識字班和女校，1960年落戶荃灣大屋街，千禧年代見證校旁「荃灣七街重建項目」啟動，密集舊唐樓群變成高樓林立。新學年伊始，這間小學亦遷往同區永順街，啟用寬闊幾倍的大校舍。面對適齡學童人口下跌，這校現任及退休校長不約而同說，學校在過去多次縮班、殺校潮中仍屹立不倒，深信前景雖艱難，但仍無懼挑戰。

明報記者 黃嘉妍

昔禮堂外上課 走廊化身圖書館

舊校舍辦學約64年來，只有9班課室，校長譚光德說校方常要「創造空間」，在欠缺特別室小班教學時便搬上白板，安排數十學生坐在二樓禮堂門外上課。校內音樂室用途多，稍稍移走鋼琴就可上電腦課。由於沒獨立圖書館，教師於是在走廊擺放書架及沙發。連操場的乒乓球桌也化身STEM基地，學生在波枱上做實驗。

「土炮」STEM基地 無阻學生獲獎

雖然「土炮」，但譚光德稱學生很快樂，並在眾多STEM比賽中獲勝。他細數多年來有不少知名校友，其一是醫衛局長盧寵茂，稱盧曾返母校分享小時候喜歡衝到小食部醫肚，曾撞柱受傷。

同區適齡生料2029年跌剩三成

退休校長孔偉成曾於1999至2001年擔任該校校長，他說由於學校與堂會合一而建，當年舉行殯葬儀式時，有人會直接抬起棺木，取道學校進入教堂，他笑言這可當作「生死教育」，但當年也會向沒有宗教信仰的同事解釋，且事前會讓學生留在課室。

社區變遷，教育生態亦不再一樣。孔偉成憶述，任職當年設上下午班，共18班滿額。按教育局推算，荃灣適齡讀小一人口由今年2300，將急降至2029年700。譚光德稱過去「收足生」，但礙於9個課室的規模，每年只開辦一兩班小一，新校舍則讓全校最多可開30班，「119年都屹立不倒，其實全港（數量）不多，而我們是其中之一，我覺得有信心的」。

信家長有信心 「逆境也選你」

譚說未能預視人口將回升，又提到當初隨荃灣西有「海之戀」等大型屋苑落成，政府預料區內人口膨脹而撥地建校。「沒想過2019年後，大部分中產會移走，同時暫停『雙非』，人口又少了。」他說學校設4條校巴線，現有學生來自葵涌及青衣等，會於不同地方覓生源。展望將來，譚說會繼續投放資源讓學生學習，料家長自然會對學校有信心，「就算逆境中也會選你」。

教育局昨回覆，立法會財委會2021年通過撥款約3.9億元，於荃灣永順街興建小學，以重置「全一」；根據重置條款，校方在完成重置後會將舊校舍交還政府，辦學團體正準備工程，將舊校與毗連設施分隔，工程完成後便隨即向政府交還空置校舍及土地。

相關字詞﹕全完第一小學

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