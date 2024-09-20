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教育
2024年9月20日星期五
語文同樂 第720期
別64年9課室校舍 全完一小遷大校 課室增生源減 校長：創校百年多風浪信不倒
新校大幾倍設備多 學生喜見爬蟲館
名家學堂：創作的交叉小徑
名家學堂：選擇康莊大道的先鋒者——蘇童
不正經中文：烏鴉也有人愛——燕王好烏
不正經中文參考答案
有價講：誠信不限於白紙黑字
書之異世界：LOOK BACK的呈現與現實介入
諗諗佢：「你係咪嬲我？」——原來嬲都可以好幸福
見聞識玩：兒童的啟蒙讀物
玩一玩答案
奇趣中華：蘇州過後無艇搭
穿越古今山：得寸進尺
考考你答案
講故事：修補友情
不正經中文參考答案
【明報專訊】1.（A）無從判斷（文章沒有關於「吉凶禍福」的內容）
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新校大幾倍設備多 學生喜見爬蟲館
名家學堂：創作的交叉小徑
名家學堂：選擇康莊大道的先鋒者——蘇童
不正經中文：烏鴉也有人愛——燕王好烏
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諗諗佢：「你係咪嬲我？」——原來嬲都可以好幸福
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穿越古今山：得寸進尺
考考你答案
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諗諗佢：「你係咪嬲我？」——原來嬲都可以好幸福
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