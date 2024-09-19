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教育
2024年9月19日星期四
公民學堂 第071期
公民科內地考察 選長線團略增
工作坊煉純露精油 社企盼助港人紓壓
力倡9年免費教育 前教育署長李越挺病逝
港大研血糖監測機 微針取樣減痛
公民考察：敦煌賞莫高窟
公民考察：苦學世遺洞窟 港生導賞敦煌
綠色生活：鄉郊保育 重現昔日面貌
綠色生活：參考答案
衛生快訊：中暑可致殘疾死亡
衛生快訊：參考答案
中外人物：外交部副部長華春瑩
放眼經濟：深中通道通車
世界之趣：最年輕瑜伽導師
世界之趣：放學後變身瑜伽導師
新聞有常識：愈來愈貴的日本米
認識地球：沙漠熱辣辣
衛生快訊：中暑可致殘疾死亡
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【明報專訊】2023年是全球有紀錄以來最熱一年，酷熱高溫不只會使人身體不適，嚴重者更可能因熱衰竭而死亡。
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