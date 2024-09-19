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教育

工作坊煉純露精油 社企盼助港人紓壓

【明報專訊】近年不少港人考慮去或留。有留下來的人眼見近年「香港人都幾唔開心」，遂在去年中創立社企，藉舉辦不同工作坊，帶領參加者走入元朗錦田，採摘香草、提煉純露，抒發內心鬱結。「香FUN喜園」聯合創辦人杜國倫說，近來常聞學童自殺，而打工仔的壓力亦不容忽視，盼作為小市民「做多一點點，幫到個社會」。

掙扎後留港 兩代中大人創立

香FUN喜園由兩代中大人創立——在1997年畢業於中大化學系本科、現於跨國企業擔任中高層的杜國倫，以及正就讀中大信息工程學二年級的侄女李康善。談及初創緣起，杜稱近年香港「有很多風雨」，加上身邊移民者眾，他與妻子也曾萌生離港的念頭，惟每當憶起香港「成就今時今日的我們」，便不忍離去。

憑着對這片土地的愛和不捨，杜國倫夫婦幾經掙扎下，決意留下來，「繼續做一些可以做的事」。杜與妻子在10年前曾到泰國清邁學製香薰，有感「城市人很忙、很大壓力，接觸大自然時會很舒服」，遂着手將這種體驗帶給港人。

夫妻赴泰學製香薰 首站教師弟妹

香FUN喜園今年初起陸續舉辦純露及精油製作體驗工作坊，首站便是母校中大。杜說，當時中大有學生跳橋輕生，期望工作坊可幫助中大的師弟妹減壓，「他們按自己的喜好調味，聞到喜歡的味道，也可放鬆、減壓」。

今屆「中大創業日」將在本月27至28日舉行，連同香FUN喜園，將有46支參展隊伍。中大創業日將迎來10周年，旨在透過展覽、主題講座、創業大賽等，展示中大師生和校友的創業成果，並於校園推廣創業文化。

相關字詞﹕香薰 社企 中大

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