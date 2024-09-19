公民科內地考察 選長線團略增

教局：逾八成校獲派首選團 一成次選

教育局今年7月初致函中學，介紹今學年（2024/25）28個公民科考察團，其中4天團由去年1個增至3個，5天團由6個增至7個。局方通告稱，「強烈建議學校申請兩天或以上的行程」。教育局回覆本報稱，上月已通知獲編配於今年10至12月期間出發的學校，另於10月中或之前，通知在明年1至8月出發的學校。

局方表示，由於希望學生在考察期間參與更多不同類型的學習活動，因此強烈建議學校選擇兩天或以上的行程。根據申請情况，局方稱學校反應積極，大部分均選擇2至3天團，選4至5天廣東省外團的學校數目亦較上學年「略為增加」。

此外，局方上月底致函中小學稱，將在不同內地考察團的行程「加強紅色資源」，包括歷史遺址、博物館、專題紀念館等，希望「幫助學生了解革命故事和革命先輩的奮鬥足迹，培育民族精神」。

局方回覆本報時提到，為配合推展愛國主義教育，今學年起在公民科考察行程加強紅色資源，例如增加參訪點，包括韶關3天團的「北伐戰爭紀念館」；在重慶5天團設「觀賞《重慶1949》舞台劇」活動，冀培育學生的民族精神。

中小主題交流 可訪東北習抗戰史

教育局本周二（17日）公布中小學生主題式內地交流計劃下的7個考察團。其中設「瀋陽 、撫順歷史文化探索之旅」5天團，讓中三至中六生參與，學生可到訪「九一八歷史博物館」，學習重點包括認識日本侵略中國東北的歷史，「明白國土安全對維護國家安全的重要性」。

至於讓小四至小六生參加的「廣州非物質文化遺產探索之旅」3天團，行程包括到訪永慶坊，學習重點包括欣賞活化傳統建築呈現的當代生活品味，也盼學生明白「愛護傳承中華文化是國民應有的責任」。