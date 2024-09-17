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教育

消委：初中生教科書支出增4.4% 高中4%

【明報專訊】消委會根據本港中小學提供的書單、學校選科資訊，分析學生負擔的教科書價格，發現今學年（2024/25）初中平均購書價達3551元，按年增4.4%，高中升4%至2466元，小學則升3.6%至3352元。

消委會獲78間小學和69間中學提供書單等資料，分析學生必須購買的課本所涉費用，已扣除輔助性質的勞作用具、文具、參考書等價錢。

消委會表示，小學主科課本平均價介乎大約549元（常識科）至873元（英文科）不等；又稱近60%（45間）受訪小學安排學生購買故事書以輔助教學，各級全年平均買2至3本，與往年相若，希望使教學更具彈性及增添趣味，但「此舉或令該科目的購書費較其他學校高」。

有小學24本故事書取代課本

較小一英文科平均開支高四成

當中，有一間小學的小一級以24本故事書取代英文課本授課，開支達1226.9元，較整體小一英文科平均開支約855元高約43%。

消委會引述教育局回應，稱局方今年4月就「適用書目表」內的印刷及電子課本價格做調查，顯示平均加價3.16%，由於與消委會調查方式不一，結果亦不同。

局方稱，一直提醒學校慎選課本和學習材料，須考慮整份書單的價格，以靈活方式減輕家長的經濟負擔，舉例可推行不同形式的課本循環再用計劃、使用局方的免費學與教資源等。

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