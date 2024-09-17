指高才未補小一生源 教界料續有校瀕縮班

教局昨點人數 月底通知修訂

教育局昨稱，昨日點算公營學校的實際在學人數後，本月底將發信通知學校修訂的班級結構及教職員編制；重申學齡人口呈現結構性下降，局方從「大局規劃」，有序調整學校數目。

教評會：無學生 寬限招生效用有限

教評會主席蔡世鴻昨向本報說，適齡人口持續下跌，加上各人才計劃只集中填補高小及初中學額，未扭轉小一縮班問題，預料今年很多學校面臨縮班。他認為終需靠「大環境」改變，單靠調整開班線、給予學校寬限期招生等做法效用有限，「事實上是沒有（學生），多給一個月都是沒有」。

本身是中華基督教會協和小學（長沙灣）小學校長的蔡世鴻表示，該校以往小一沒多餘學額，最近兩名學生因移民而退學，另一人轉投直資小學升小一。他稱新冠疫情衝擊經濟，令國際學校少了人報讀，變相吸納更多直資學生，在學生流動的「音樂椅效應」下，加重收生弱勢學校的危機。至於外地回流的學生，蔡稱不少人當初是為子女海外升學而移民，聞友人分享指外國生活「小朋友沒功課做，大人則是沒工作可做」，認為即使回流也是父母其中一方回港工作，無助補充學童人口的流失。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，各人才計劃為本港小一級帶來的生源未及中學般顯著，只開一兩班小一的學校「無疑壓力非常大」，「殺校」危機仍然存在，冀局方考慮下調「開班線」人數，並向收生不足學校給予寬限期。

北區中一擴18班

中學方面，教育局日前回覆北區區議會稱，2024年度中一派位已在北區「擴班」18班，以應付北區學位需求。粉嶺宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊說，區內不少中學各級已盡開5班，局方或每年視乎需求，調整中一班數。他續稱，暑假前曾有逾百個內地申請人申請插班讀初中，惟學校空缺不多，每級可取錄幾人。