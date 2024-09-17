明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

指高才未補小一生源 教界料續有校瀕縮班

【明報專訊】本月初出版的《小學概覽》顯示，多間小學按年減少小一班數。教育局昨到官津學校點算實際在學人數（俗稱「數人頭」），以核准學校開班班數，並計算教師編制等。有小學校長表示，政府現行人才計劃未能填補小一生源，料更多學校學生不足，面臨「縮班」，又認為最終需靠「大環境」增加適齡學童人口，即使進一步下調開班線人數，以及向收生不足學校給予寬限期等做法亦幫助有限。

教局昨點人數 月底通知修訂

教育局昨稱，昨日點算公營學校的實際在學人數後，本月底將發信通知學校修訂的班級結構及教職員編制；重申學齡人口呈現結構性下降，局方從「大局規劃」，有序調整學校數目。

教評會：無學生 寬限招生效用有限

教評會主席蔡世鴻昨向本報說，適齡人口持續下跌，加上各人才計劃只集中填補高小及初中學額，未扭轉小一縮班問題，預料今年很多學校面臨縮班。他認為終需靠「大環境」改變，單靠調整開班線、給予學校寬限期招生等做法效用有限，「事實上是沒有（學生），多給一個月都是沒有」。

本身是中華基督教會協和小學（長沙灣）小學校長的蔡世鴻表示，該校以往小一沒多餘學額，最近兩名學生因移民而退學，另一人轉投直資小學升小一。他稱新冠疫情衝擊經濟，令國際學校少了人報讀，變相吸納更多直資學生，在學生流動的「音樂椅效應」下，加重收生弱勢學校的危機。至於外地回流的學生，蔡稱不少人當初是為子女海外升學而移民，聞友人分享指外國生活「小朋友沒功課做，大人則是沒工作可做」，認為即使回流也是父母其中一方回港工作，無助補充學童人口的流失。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，各人才計劃為本港小一級帶來的生源未及中學般顯著，只開一兩班小一的學校「無疑壓力非常大」，「殺校」危機仍然存在，冀局方考慮下調「開班線」人數，並向收生不足學校給予寬限期。

北區中一擴18班

中學方面，教育局日前回覆北區區議會稱，2024年度中一派位已在北區「擴班」18班，以應付北區學位需求。粉嶺宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊說，區內不少中學各級已盡開5班，局方或每年視乎需求，調整中一班數。他續稱，暑假前曾有逾百個內地申請人申請插班讀初中，惟學校空缺不多，每級可取錄幾人。

相關字詞﹕數人頭 小學 縮班 教育局

上 / 下一篇新聞