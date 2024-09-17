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教育
2024年9月17日星期二
星笈中文 第137期
指高才未補小一生源 教界料續有校瀕縮班
消委：初中生教科書支出增4.4% 高中4%
港大伙公務員局 校園辦政府職位博覽
理大溫州技術研究院啟用 林大輝：深入對接當地需求
搶救卷二：開放題增「雜文」類
「無愧的選擇」三種寫法：1．雜文
「無愧的選擇」三種寫法：2．記敘抒情
「無愧的選擇」三種寫法：3．論說文
【不同文體強項與難點】
考試履歷表：高考逢大變 悟路不止一條
9A狀元讀書心得
【不同文體強項與難點】
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【明報專訊】以上各篇俱是5**之選，達到70分以上。至於內容、結構、表達三項的分數，固然可7、可8，端視閱卷員的欣賞角度而已。不過，從不同文體的特點、強項與難點來分析，也給我們很大的啟發。
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