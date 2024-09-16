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教育
2024年9月16日星期一
智學公民 第096期
辨高危生 智庫倡學校勿怕談死 兩校問卷調查 小部分中學生視死亡「解脫」
港大創業引擎基金 合作伙伴涵矽谷公司
城大下學年增5旗艦課程 交流資助最多50萬
公民點對點：橋嘴珊瑚 一周變白
公民點對點：石屎森林藏蔚藍瑰寶
圖表開箱：捐血1次救3人
解讀關鍵詞：水利工程（Hydraulic engineering）
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：迪士尼節能措施
趣學STEAM：太陽能板藏屋頂
新聞解碼：「幸福設計」 改善公屋
偵探M.A.D. 別人的「富裕」
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【明報專訊】國家隊抵港 全紅嬋籲青年「有熱愛就追」
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