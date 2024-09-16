辨高危生 智庫倡學校勿怕談死 兩校問卷調查 小部分中學生視死亡「解脫」

「MWYO青年辦公室」聯同香港生死學協會今年初先後到兩間資助中學做問卷調查（收回277份），設「生命的意義」與「死亡的態度」兩部分，要求學生自評包括「對於自殺，我曾認真想過是解決問題的方法／從未想過」、是否同意「死亡可以結束我所有的煩惱」等題目，每題滿分為5分。

結果顯示，「生命的意義」總平均分是3.12分，顯示受訪學生傾向認為生命是有意義；「死亡的態度」總平均分為2.89分，反映學生普遍認為死亡是生命過程一部分，「是自然而不可避免」的事。不過，部分題目結果兩極，有小部分人認為「死亡可解除生命的苦難和重擔」等。調查亦發現，四成學生對不同學科有關死亡的描述感興趣，反映他們想了解相關課題。

小組討論 多學生不懂走出死別傷痛

團隊其後按問卷結果，再揀選想法較兩極的學生參與小組討論，談及涉及生死的場景，包括重要的人不幸罹難，以及用壽命「交易」物質或愛（見表）。MWYO高級社區及外展主任鄧若山表示，不少學生不懂得分辨或具體地形容長時間離別與死亡的差別，亦不知如何走出親朋離世的傷痛。

有份帶領小組討論的梁梓敦表示，不少學校均忌諱與學生談及死亡，擔心會觸發學生的情緒困擾，「但是不是不講，就代表學生不會這件事（尋死）呢？」他續指，「如果學生直接和你說，他覺得現世是苦難，死亡反而更好，必然在反映一些事情」，屆時駐校社工、輔導老師可適時介入，了解學生近况，避免發生憾事。

自評心理健康愈差 愈認為死可解苦難

MWYO青年辦公室研究副總監黎卓然說，本港學界的生死教育確是「比較缺失、比較少」，今次問卷反映出學生的心理健康自評分數愈低，愈認為死亡可解除苦難和煩惱、逃離可怕世界，建議學界持續評估學生的生死觀，識別高危學生。團隊亦建議在學校各科課程加入生死教育，政府亦可增撥資源，增加生死教育的師資培訓。