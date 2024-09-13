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教育
2024年9月13日星期五
中華小學堂 第033期
非本地生鬆綁至40%首年 港大科大逾30%嶺大「填滿」
NGO社交情緒課 高小生解社恐心結
世界技能大賽 港派37人新高
大觀園：真誠才是最大本領
大觀園：看見不同面貌的自己——謝君豪
有價講：運動場上的仁愛抉擇——對手失利，應否狙擊？
潮看文史：體（tai2）育（juk6）
書之異世界：文理真的不容？
人形圖鑑：墾丁Uber司機的率性與溫柔
見聞識玩：重要的「肝」
玩一玩答案
奇趣中華：杭州媲美最華貴的天堂
穿越古今山：天南地北
考考你：南北不同大比併答案
大笑堂：晏子使楚
玩一玩答案
【明報專訊】心—開心，肝—憤怒，脾—擔心，肺—悲傷，腎—驚恐
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