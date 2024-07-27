NGO社交情緒課 高小生解社恐心結

校長：今需從小習管理壓力

華德學校是參與小學之一。高小生旻旻讀幼稚園時曾遭同學取笑，此後害怕交朋友，「以前好孤獨，喜歡自己一個人」。旻旻的媽媽補充，以往女兒常做噩夢，會夢見困於黑暗抵擋怪獸，她不知怎樣協助女兒，常擔心又無奈。經歷計劃的10個月課程，媽媽樂見女兒走出心情低谷，學習享受校園生活，在課堂上學習主動表達所想，現時多與家人溝通。

「童感同行」讓學生學習五大社交情緒範疇，包括自我認識、自我管理、社交覺察、人際關係及負責任。其中學習「負責任」時，導師教學生使用「決策袋」，抽出卡紙，逐步講出問題、思考、尋找幫助、考慮後果，然後做決定。旻旻曾擔心升中呈分試不及格，透過計劃她學習如何解決問題，「有時可以觀察同學如何做，每天學一點，就天下無敵」。

華德學校讓小五生於常規課堂學習社交情緒技能。校長盧淑儀說，計劃下有專業人士及義工到校，向校方提供資源，並設多元化活動如藝術表達、繪本分享，減輕教師籌備教材工作，亦助教師團隊專業發展，認識社交情緒處理方法。

盧又說，現時兒童表現成熟，但非每人都懂得表達自己，認為他們需從小學習如何察覺情緒、管理壓力。