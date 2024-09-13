非本地生鬆綁至40%首年 港大科大逾30%嶺大「填滿」

本報昨向各資助大學查詢今學年取錄的非本地生佔比。港大回覆，現時整體一年級或以上的非本地本科生人數佔教資會學士學位限額逾30%，學生來自阿塞拜疆、馬爾他、喀麥隆、厄瓜多爾和蘇里南等。港大將按政府訂下的循序漸進原則，繼續錄取非本地生，達至總體40%的目標。

八大皆升 浸大20%城大增兩成

浸大稱，整體非本地本科生名額由上學年15%增至現時約20%，校內現有逾1000名非本地本科生，來自內地及逾20個國家和地區，會逐年增加非本地生取錄人數。嶺大稱，隨非本地生限額增至40%，校方今學年「已填滿有關名額」，非本地生比例按年增加兩成，但未透露實際收生人數。

科大表示，今學年取錄逾600名非本地本科生，達限額逾30%，亦將循序漸進增收更多人。來自阿聯酋的Sara獲阿布扎比教育部全額國家獎學金資助，入讀科大工程學院工學士一年級。她昨在校內受訪，談到放棄入讀美國賓夕法尼亞州立大學等院校，稱在香港體會到「令人驚歎的大自然風景和完全不同文化的城市生活」，希望在科大探索不同嶄新課程。

中大：佔整體新生19%

中大稱，今學年取錄約800名非本地本科生，佔整體新生人數19%。城大表示，今年度取錄的非本地生較去年上升逾兩成，又提到「作為2024年全球最國際化大學，一直廣受非本地學生歡迎」。

教大校長李子建日前受訪談及，取錄非本地生人數按年增110%。理大昨稱，非本地本科生人數較去年上升。

住宿方面，理大表示，非本地本科生入學第一年可獲「住宿保證」，校方亦在何文田及九龍塘興建學生宿舍，預料2027年下半年逐步完成。中大會向有意在校園居住的非本地本科生提供3年校內住宿，亦鼓勵學生到校外居住，「積極爭取社會經驗，拓展香港生活視野」。