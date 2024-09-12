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教育
2024年9月12日星期四
公民學堂 第070期
35%學童稱曾遭欺凌 當中17%萌死念 幼聯調查 六成小學教師指無暇處理
推精神健康 教局辦親子貼紙設計賽
叮叮變身圖書館 帶領學童望望社區
放眼中國：摜蛋風靡 社交變競技
速讀公民：灣區科研產出4年倍增
速讀公民：沈括號
中華巡禮：泡茶品茶 修身舒心
EMO收件匣：面對離別
放眼經濟：歐盟對華電動車徵稅
世界之趣：紐約小商人 Julian Lin
世界之趣：街頭小老闆，將檸檬汽水玩出花樣
世界有話題：社交媒體會上癮
世界有話題：答案
誰是第一：頭髮最長女性
中華巡禮：泡茶品茶 修身舒心
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【明報專訊】喝茶是中國人的習慣，泡茶和品茶過程中，我們可放鬆心情。伊利沙伯中學舊生會湯國華中學學生於校內合力以「心茶細語」計劃為名，舉辦連串茶文化推廣活動，與同學一同在繁忙的學業中喘息。
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35%學童稱曾遭欺凌 當中17%萌死念 幼聯調查 六成小學教師指無暇處理
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