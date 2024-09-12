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教育

叮叮變身圖書館 帶領學童望望社區

【明報專訊】「叮叮」響起，墨綠色的雙層電車自上世紀沿港島海岸線游走，見證香港跌宕。港島一間小學仿製電車車廂，化身「叮叮圖書館」，結合香港電車捐贈的舊式零件，傳承「叮叮」故事。校長稱，現今學童忙於補習、興趣班，甚少靜下來觀察身邊事物，盼他們認識電車以至身邊的大小社區。

位於北角炮台山道的聖公會聖米迦勒小學，師生沿校外斜路往下走，便是人潮簇擁的電車路。今學年起，校內圖書館仿製一架「120號」戰後電車，車內有由香港電車捐贈、俗稱「干都拿（controller）」的英式電車控制器、鐵製舊式摺門等零件，亦貼上舊時的電車路線圖、放大版車票等。

創作繪本 學做導賞員

校長陳裕均表示，現時學童擅於在網上找資訊，笑說「我問小朋友（什麼是電車），他們會答我姜濤，說他生日用電車賣廣告」，但卻將身邊事物隔絕於耳。他認為電車沿途社區各有特色，「從西環海味街的鹹香海水味，銅鑼灣的繁華景象，到北角街市的市井叫賣聲」，唯有靠學校「做多一些」，多講社區故事，盼讓孩子藉認識電車了解香港。

陳裕均說，今學年將與港大教育學院合作，由該校小一生繪出眼中的「叮叮」模樣，創作以電車為主題的繪本；另會與香港電車的姊妹公司「叮叮科創」合辦3D建模課程，供高年級生參與，學習智慧城市的概念。

電車保育會：不要等快消失才留念

陳又說，會讓學生學習擔任「電車歷史及文化承傳」的電車導賞員，課程由香港電車文化保育學會及樹仁大學新聞與傳播學系合辦。該學會會長謝耀漢說，冀本港年幼一代傳承「叮叮」文化，「不要等到快消失，才蜂擁『打卡』留念」。

相關字詞﹕小學 電車

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