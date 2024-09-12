35%學童稱曾遭欺凌 當中17%萌死念 幼聯調查 六成小學教師指無暇處理

七成家長稱缺知識處理

幼聯今年做網上問卷調查，獲272名小五及小六生、131名家長及125名教師回覆。結果顯示，34.9%學生曾被欺凌，當中約四成受害人想「復仇」，亦有16.8%學生因此想自殺。家長方面，有30.5%稱子女曾遭欺凌，當中七成指子女被欺凌多於一次，15%稱每日都發生。不過，逾半（51.9%）家長稱子女不願說明欺凌情况，70.2%稱缺乏知識處理子女欺凌事件，包括缺乏蒐集證據及查證能力。

教師方面，67.2%受訪者稱在日常教學中觀察到學生之間發生欺凌，但58.4%認為學生屢勸不改，57.6%稱沒時間處理，48%認為無足夠技巧處理。

精神科專科醫生陳蔓蕾表示，欺凌行為往往會令小朋友整個人生完全改變。她指倘成長階段遭欺凌，或會造成創傷後遺症及扭曲價值觀，影響日後社交等發展。她提到曾跟進的個案中，受害者高小至初中遭欺凌，即使現已成年，至今在街上看到一群學生仍會感害怕，甚至要特別留意放學時間，以免碰上學生人群，外出時亦會戴帽及耳機，「怕聽到他們（學生）取笑聲」。

陳蔓蕾強調，絕非每個小孩都可輕易應對欺凌，倘不及時處理往往會演變成更嚴重問題，例如受害者輟學、長大後因恐懼人群而無法乘搭交通工具及社交等。她指欺凌問題或難以察覺，呼籲教師若留意到學生長期缺課、成績突然退步甚至分組調位時常被孤立，應多關注。

幼聯：學校缺技巧缺社工

幼聯創辦人及總幹事程德智表示，學校往往因缺乏應對校園欺凌的技巧輕視問題，現時每校未有足夠駐校社工處理個案，亦缺乏資源讓心理學家、治療師及教師等專業人士，跨界別地共同制定校園欺凌處理方案。

教育局現時有為學校提供處理欺凌事件的流程和指引，當中指若教師介入調停無效，可由訓輔組或社工、教育心理學家等跟進，無強制學校向當局通報所有欺凌個案。程德智認為需設更詳細指引，學校亦要針對欺凌者設立更嚴重懲處，如要求離校等以作警惕。