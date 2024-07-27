8院校SSSDP下學年增91學額至4916個

都大獲資助20課程 佔近四成學額

都會大學獲SSSDP資助20個課程，共1914個學額，佔整個計劃的38.9%學額。校方昨表示，獲資助學額為參與院校之冠，當中「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程下學年起新納入資助計劃，將提供65個首年學士學位及銜接學位資助學額。

校方表示，去年已納入計劃的「建築管理及工料測量學榮譽理學士」課程，下學年將新增10個銜接學位資助學額。

都大為全港首間「應用科學大學」。校長林群聲表示，歡迎教育局增加都大受資助的課程和學額，以應對相關行業對人才的殷切需求，亦體現政府對都大發展應科大的支持，希望「為國家及香港培育優秀人才」。

其他院校亦有課程在下學年新納入資助計劃，包括東華學院「醫療影像學（榮譽）理學士」、樹仁大學「應用數據科學（榮譽）理學士」，以及職訓局（VTC）轄下香港高等教育科技學院（THEi）「運動教練（榮譽）社會科學學士」。

教局稱課程皆渴才範疇

教育局稱，納入計劃的學位課程屬10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證、旅遊及款待。當中實驗室為本課程的資助金額將增1680元至81,450元；非實驗室為本課程的資助金額則增970元，至46,780元。