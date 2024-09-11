任詠華5月曾獲委港大暫任首席副校 校委會：或出任其他懸空暫委副校長

王于漸或留任至有實任首副

至於原先調離首席副校長的王于漸，校委會議決他留任至明年6月約滿，或有實任首席副校長上任為止，以較早者為先。至於暫任行政及財務副校長田之楠及副校長（健康）劉澤星，校委會議決兩人盡快上任，任期至2025年12月31日或至校委會另有決定。

校委會又議決，正進行的高層遴選會從速進行，並在下次開會處理進度報告。

港大網頁在校委會副校任命風波後，將校內主管人員名單下架，港大校長辦公室及港大網頁前日及昨日先後重新刊出大學主管名單，但截至昨晚9時，港大校委會、校董會及教務委員會名單仍未更新或重現。

校長張翔早前委任的副校長（教學）何立仁同時署任教務長，網頁顯示他仍是署理教務長，校委會議決他留任副校長至另有決定。

由於校委會名單仍維持去年12月版本，暫未清楚校委會秘書是否按慣例由教務長兼任。