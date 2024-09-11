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教育

男拔附小講座搶飛 校長不鼓勵上面試班

【明報專訊】私立和直資小學先後展開招生期。近日教育局提醒個別幼稚園不應為幼兒安排升小模擬面試，憂造成不必要壓力。直資拔萃男書院附屬小學校長何建儀昨在入學講座亦提到，不鼓勵參加升小面試班，盼家長在公餘時間多與子女交流。有透過人才計劃來港的內地人昨亦出席講座，稱欣賞本港教育國際化，正報讀多間傳統名校；另有家長稱要「搶票」參加入學講座。

內地人才家長：港教育國際化

拔萃男書院附屬小學昨晚舉行小一入學講座，數百名家長出席。從事商務諮詢的沈先生今年中經人才計劃從上海來港，兒子正就讀內地國際學校，但他欣賞本港教育國際化，加上兒子在港出生，擬安排來港讀書。他已申請少於10間本地小學，包括聖士提反書院附屬小學及聖保羅男女中學附屬小學，稱網上顯示學校「排名高」，又笑稱未必有信心獲取錄，因兒子主要說英語及普通話，廣東話不流利，現有教師上門補習提升學術成績。

另一出席講座的家長宋女士的兒子正讀K2（低班），明年才適齡報讀小一，盼提早準備。她稱為增加取錄機會，按兒子興趣報讀田徑及畫畫等興趣班，每月花費至少一萬元，「因為我們家只有一個（小孩）嘛」。她說自己5年前隨港人丈夫來港，現居奧運站附近。她稱男拔附小的講座亦不容易搶飛，「（報名時）本身有300個空位，但更新一次（網頁）就沒有了」。

記者昨晚以家長身分出席講座。男拔附小校長何建儀說，不少家長會為子女準備升學，包括參加面試班，但她認為家長與子女相處的親子時間，已有助雙方交流、溝通，「真的不用去面試班」，又稱不少家長傾向讓子女多看英文書，她則鼓勵家長勿放棄與子女看中文書。

男拔附小下學年共提供150個小一學位，報名期由上周六（7日）起至本周五（13日）。該校全年學費5.5萬元，分10期交。何建儀說，校方設「學費減免計劃」，歡迎不同背景的學生。根據校網，校方稱男拔附小的小六生成績及表現如符合學校基本要求，將直升「一條龍」的拔萃男書院。

聖保羅男女附小 網上報讀周五截

另外，直資聖保羅男女中學附屬小學昨晚亦舉辦小一入學講座，校方周一（9日）至周五接受網上申請入學，逾期將不受理。

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