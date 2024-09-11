報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年9月11日星期三
語文同樂 第718期
男拔附小講座搶飛 校長不鼓勵上面試班
任詠華5月曾獲委港大暫任首席副校 校委會：或出任其他懸空暫委副校長
8院校SSSDP下學年增91學額至4916個
大人ing：唔壞嘅Yan Ting？ 責任感的煉成
大人ing：認真地講經 YT大哥：有責任成榜樣
詞中物：逃到舒適的宇宙——《外星人接我回去》
乜乜物物：最怕空氣突然地安靜——姜峯楠〈呼吸〉解開的生命奧秘
視聽之娛：搬不走的回憶
Talk of the town : Putting MSW Charging On Hold
Talk of the town : Suspension of waste charging in HK
Talk of the town Answers
Comic : The Power of Nanotechnology
Horizon : Extraordinary underwater adventures
Horizon Answers
大人ing：唔壞嘅Yan Ting？ 責任感的煉成
prev
next
【明報專訊】「我個樣似會喝酒、食煙、紋身……但這些我一樣都沒有做。」
上 / 下一篇新聞
男拔附小講座搶飛 校長不鼓勵上面試班
任詠華5月曾獲委港大暫任首席副校 校委會：或出任其他懸空暫委副校長
8院校SSSDP下學年增91學額至4916個
大人ing：唔壞嘅Yan Ting？ 責任感的煉成
大人ing：認真地講經 YT大哥：有責任成榜樣
詞中物：逃到舒適的宇宙——《外星人接我回去》
乜乜物物：最怕空氣突然地安靜——姜峯楠〈呼吸〉解開的生命奧秘
視聽之娛：搬不走的回憶
Talk of the town : Putting MSW Charging On Hold
Talk of the town : Suspension of waste charging in HK
Talk of the town Answers
Comic : The Power of Nanotechnology
Horizon : Extraordinary underwater adventures
Horizon Answers
男拔附小講座搶飛 校長不鼓勵上面試班
任詠華5月曾獲委港大暫任首席副校 校委會：或出任其他懸空暫委副校長
8院校SSSDP下學年增91學額至4916個
大人ing：認真地講經 YT大哥：有責任成榜樣
詞中物：逃到舒適的宇宙——《外星人接我回去》
乜乜物物：最怕空氣突然地安靜——姜峯楠〈呼吸〉解開的生命奧秘
視聽之娛：搬不走的回憶
Talk of the town : Putting MSW Charging On Hold
Talk of the town : Suspension of waste charging in HK
Talk of the town Answers
Comic : The Power of Nanotechnology
Horizon : Extraordinary underwater adventures
Horizon Answers
prev
next
相關新聞
大人ing：認真地講經 YT大哥：有責任成榜樣