報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年9月10日星期二
星笈中文 第136期
視學報告促幼園撤模擬面試 恐添學童壓力 有校長稱或因滿足家長期望
周凱旋基金會資助官中女生 近1.9萬申請 涉額6180萬元
恆大屏大設計網上評論範本 分析旅遊產品6要素
涉向中大交假成績提堂 港生准保釋11月再訊
考試履歷表：文憑試陪你考
考試履歷表：面對公開試的「勇者」
文本細讀：要決心忘記 我便記不起——三島由紀夫〈盛夏之死〉
文本細讀：思考題
中文解剖師：以筆運鏡 建立細節刻劃
中文解剖師：小練習
考試履歷表：文憑試陪你考
prev
next
【明報專訊】每年7月，都是莘莘學子的人生轉捩點，放榜成績直接影響前路抉擇，心理壓力非同小可。
上 / 下一篇新聞
視學報告促幼園撤模擬面試 恐添學童壓力 有校長稱或因滿足家長期望
周凱旋基金會資助官中女生 近1.9萬申請 涉額6180萬元
恆大屏大設計網上評論範本 分析旅遊產品6要素
涉向中大交假成績提堂 港生准保釋11月再訊
考試履歷表：文憑試陪你考
考試履歷表：面對公開試的「勇者」
文本細讀：要決心忘記 我便記不起——三島由紀夫〈盛夏之死〉
文本細讀：思考題
中文解剖師：以筆運鏡 建立細節刻劃
中文解剖師：小練習
視學報告促幼園撤模擬面試 恐添學童壓力 有校長稱或因滿足家長期望
周凱旋基金會資助官中女生 近1.9萬申請 涉額6180萬元
恆大屏大設計網上評論範本 分析旅遊產品6要素
涉向中大交假成績提堂 港生准保釋11月再訊
考試履歷表：面對公開試的「勇者」
文本細讀：要決心忘記 我便記不起——三島由紀夫〈盛夏之死〉
文本細讀：思考題
中文解剖師：以筆運鏡 建立細節刻劃
中文解剖師：小練習
prev
next
相關新聞
考試履歷表：面對公開試的「勇者」