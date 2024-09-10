周凱旋基金會資助官中女生 近1.9萬申請 涉額6180萬元

周凱旋基金會昨日公布，接獲逾353間官津中學共18,611份申請「親愛的妳：善用錢計劃」，撥款額超過6180萬元，其中1614份逾期申請亦獲接納。基金會稱，昨日起至本月底，將按學校所屬地區，分批向合資格學生發電郵，逾期申請者將在下月7日收到。學生可按電郵指示，登入指定網頁，可選擇將3300元資助額存入任何本地銀行戶口，或已綁定「轉數快（FPS）」服務的電子錢包。

考評局上月公布DSE考試費加價，以日校考生報考4個核心科目及兩個選修科目計算，6科考試費達3490元。津貼中學議會主席李伊瑩表示，雖然現時少有中六生因家庭未能負擔考試費而放棄應試，惟中六生仍須繳交林林總總的費用，形容今次基金會的資助非小數目，「相信都幫到父母的忙」。她期望學生將津貼用於學習開支，「交考試費也好，用來買參考書也好」，專心備戰DSE。