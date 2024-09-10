視學報告促幼園撤模擬面試 恐添學童壓力 有校長稱或因滿足家長期望

教育局近日在網頁上載多份幼稚園的重點視學報告，兩間分別位於九龍城及新界西的幼稚園，被局方提醒須取消小一模擬面試活動，「以免為兒童增添不必要的壓力」。局方亦在個別報告指出，「必須摒棄集合遲到的兒童進行訓導的做法」，又指部分幼稚園「課業內容略深」、「須取消幼兒班執筆仿寫」。國民教育方面，至少5間幼稚園的報告提及校方已組織兒童升旗隊。

有抱「贏在起跑線」心態

校長稱長遠需教育家長

幼稚園校長關淑玲昨向本報說，在幼稚園設模擬面試班的做法不常見且不適切，對學童造成壓力，加上部分家長或為子女報讀官津小學，派位過程不設面試，因此面試技巧非必要。談到有幼稚園被指「課業程度略深」，她稱按局方標準，幼稚園不能「小學化」及「操卷式訓練」，認為幼稚園應按局方指引，不宜着重抄寫，要加入趣味元素，舉例可要求學生在雜誌中找出指定字眼，以加深對文字的認識。

教聯：恐生挫敗感 討厭上學

她又說，部分家長抱着「贏在起跑線」觀念，普遍小學課程亦加深，令幼小銜接有距離，幼兒教育工作者往往只能「夾在中間」，她認為長遠需教育家長，幼稚園亦要堅守幼兒教育宗旨，按年齡發展。

教聯會副主席林翠玲稱模擬面試做法罕見，普遍幼稚園每年暑假前會舉行小一生活適應的活動，例如模擬小學每半小時響一次鐘聲，鼓勵學生自攜水樽及食物盒等；相反，模擬面試為學生帶來壓力，「如果你強調這樣回答就一定失敗、一定不收你了，是不是給了他一些壓力呢？」她指幼稚園或因回應部分家長「望子成龍」心態，調整教學內容及課業，惟她認為會加深課程，令幼兒難以適應，或產生挫敗感和討厭上學。

基督教樂道幼稚園校長何敏茵表示，校方從不為幼兒舉辦升小模擬面試，以免幼兒壓力太大，或「嚇驚他們」。她說，幼稚園可帶幼兒參觀小學，又建議平日多提供機會讓幼兒接待嘉賓，鼓勵他們與來賓互動，助他們在輕鬆氣氛下與人交流、建立自信，「小朋友好受讚，家長亦可多提供情緒支援，可助他們發揮自己」。