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教育

「與自殺距離」 兩成人選「非常接近」 團體設街站 內地客讚港公開討論

【明報專訊】明天（10日）是世界防止自殺日。「關注學童自殺學生聯席」昨日在旺角設街站，盼社會關注自殺議題，包括讓途人投票，用1至5分反映其與自殺的距離，1為「未曾接觸」，5為「非常接近」。據聯席統計，339人參與投票，最多人投「未曾接觸」，佔約27%（93人），約兩成（68人）投「非常接近」。有內地旅客表示，香港比內地更願意公開討論自殺議題；有本地生稱，盼活動讓家長明白不應對子女有「過高」期望。

關注學童自殺聯席：社會忽略非單一誘因所致

來自不同大專院校的社工學生去年底成立「關注學童自殺學生聯席」。成員楊鎧彤認為社會對自殺關注度不足，忽略自殺並非單一誘因所致，指學業、家庭及個人關係等因素也有影響，又指社會討論防止自殺時大多圍繞中小學生，強調大專生的精神健康亦值得關注，應予支援，她希望透過投票活動讓公眾反思「自殺」是否在生活中存在。

本報記者昨午觀察，開站約4小時，市民及內地旅客參與者各佔一半。來自寧夏的旅客馬小姐為大學生，她投票稱其與自殺的距離「非常接近」。她憶述曾因成績欠佳及人際關係問題遭受約4年校園欺凌，曾被同學困在廁所掌摑，她曾打算在家中輕生，幸母親及時阻止，直至遇見現任男友才逐漸敞開心扉。她說當年經歷使她不敢交友，形容活動讓她「感同身受」，相信能引起社會關注自殺議題，又稱內地甚少討論自殺議題，也少有類似公開活動。

名校生曾萌死念 冀家長放低期望

兩名本地中三學生在活動投「3」，他們分別就讀油尖旺區及中西區名校，表示自己及不少同學曾萌自殺念頭，認為除了學業壓力外，家庭因素屬學童自殺主因之一。黎同學曾因身邊同學經常「放負」及學業壓力而想過自殺，她說，父母不時把自己與姊姊比較，令她備受壓力，希望街站讓家長及學校了解學生想法，稱每個人皆有優點，不應對學生有「過高期望」。

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