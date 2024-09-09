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教育

料更多幼園停辦 校長稱收生壓力增 西貢津小倡研小班涵直資私校

【明報專訊】明年9月入讀官津小學的「自行分配學位」選校期本月19日展開，逾50間津貼小學和幼稚園過去兩日參與「西貢區學前及小學教育博覽2024」，有參展的幼稚園校長稱，幼教界面臨出生率低潮，收生壓力增加。西貢區津貼小學校長會認為，幼稚園和小學現收生均不容易，其中建議當局研究擴大小學小班教學政策至涵蓋直資、私立和國際學校。

校長：學生的家庭有能力就走

翠林邨浸信會幼稚園校長陳幗寶昨日說，幼教界今年收生壓力增加，料更多幼園停辦，當中私立幼稚園尤其受影響，「他們學生的家庭，有能力就走、移民」。她所屬的幼稚園共逾200名學生，收生未見受影響，她相信辦好教學可留住家長；又說校方重視雙語教學，團隊中8人是外籍英語教師，盼不同階層的學生均可獲國際學校水平的教學。

西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良昨表示，學生人口正下跌，幼園和小學都有收生壓力，冀教界做好本分並讓家長認識，又鼓勵學生原區就讀。他稱區內齊集各類學校，班級限制各不同，「國際、私立、直資學校的班額或多些，可吸納的學生多些，使人口或收生有點失衡」，建議當局研究將小班教學政策擴大，「不應只在公營學校可以有，政府有責任將好的教育模式推廣出去」。

西貢安博官小料明年可收126人

西貢區津貼小學校長會執委馮家俊說，跨區重置的安博官立小學即將開始在區內招生，同區小學均很關注，並觀察該官小附近屋苑的入伙進度，了解是否能提供足夠生源，「多了一間學校，我們都是良性競爭」。根據局方《小學名冊》，安博官小在自行分配學位階段有63個小一學額，按一般情况，自行學額佔全級總學額一半，意味安博明年9月小一可收126人，開約5班，局方早前表明最終班數按實際需要而定。

家長袁先生昨表示，初步想子女留港升學，但要看「事態發展和社會轉變」，認為政府政策與教育息息相關，當中當局近年推動「愛國主義教育」和國安教育都令他對去或留「有少少考慮」。

另一家長賴女士說，幼女讀K1（幼兒班），不同因素影響其升學規劃，包括經濟環境，「現在香港市道很差，若說生活和工作不理想，都會考慮移民」。

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