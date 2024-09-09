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教育
2024年9月9日星期一
智學公民 第095期
料更多幼園停辦 校長稱收生壓力增 西貢津小倡研小班涵直資私校
「與自殺距離」 兩成人選「非常接近」 團體設街站 內地客讚港公開討論
初創研SEN生資料庫 助按性格興趣規劃生涯
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公民點對點：研發儀器 入選航天員 香港有份揭開太空奧秘
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識讀媒體：識破假新聞
焦點新聞
趣學STEAM：尋避震物料
趣學STEAM：7種物料 黃豆有驚喜？
新聞解碼：無人機匯演受規管
齊來動動手：平衡鳥
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【明報專訊】■《基本法》 Basic Law
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