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教育

嶺大錄取3精英運動員 資助每人40萬元

【明報專訊】嶺南大學今學年透過「頂尖運動員直接入學計劃」，取錄3名精英運動員，包括單車運動員吳森鐳、武術散打運動員李嘉儀，二人將入讀運動教練學及盛事管理（榮譽）社會科學學士三年級。校方亦取錄冰球運動員賴柏綸，他將循計劃入讀數據科學（榮譽）理學士一年級。

分別入讀運動教練學數據科學

嶺大表示，「頂尖運動員直接入學計劃」下，傑出運動員將獲高達40萬元資助，包括住宿費、生活費及學習費，以及赴內地或海外交流的機會；亦將獲額外物理治療、醫療服務和健康保險。為配合學生運動員的訓練和比賽日程，嶺大學生事務處職員會由他們入學至畢業，提供「一站式的專屬支援」，涵蓋授課、考試安排和職業規劃建議，助學生運動員探索體育以外的職業發展。

校方稱為體育產業培育人才

嶺大學術暨教務副校長陳漢夫表示，歡迎3名傑出學生運動員加入，盼他們實踐學業與運動雙軌發展，指校方將提供不同的配套和支持，協助他們全面發揮個人潛能。他希望透過計劃錄取精英學生運動員，繼續為香港體育產業培育更多人才，以踐行「作育英才，服務社會」的嶺大校訓。

校方介紹，吳森鐳曾為港出戰「2023年亞洲場地盃」，於男子精英個人追逐賽中獲第2名，今年6月在「2024香港公路單車錦標賽」15公里個人計時賽中獲第3名。李嘉儀則在2023年「功夫之星」國際武術大獎賽（散打）項目，奪得60公斤級別第1名。

另一獲取錄的賴柏綸，與隊友在國際冰球總會世界錦標賽第三級別B組中，為香港奪得第二名殊榮。

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