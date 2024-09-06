明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

都大稱假學歷近百宗呈升勢 多涉內地生報讀碩士

【明報專訊】香港大學經管學院早前發現有持假學歷者入讀碩士課程。自資的都會大學學術副校長關清平昨表示，近年發現申請人學歷可疑，個案逾百宗並呈升勢，大部分涉及內地生報讀碩士課程，強調校方有嚴謹審查機制，一旦發現假學歷個案，不會取錄相關學生。

校方稱嚴謹把關

按身分證號碼查內地資料庫

都大校長林群聲昨率領導層晤傳媒。林群聲表示，過往亦有假學歷報讀院校的情况，以往曾偵測到「雙位數」個案，但近年發現個案增加。他強調校方有嚴謹機制把關，舉例收生時，校方輸入內地生身分證號碼後，內地資料庫將顯示申請人經驗證的學歷報告。倘申請人以海外院校畢業資格申請，林稱校方會直接要求該院校提供證明文件。

收生方面，林群聲指都大今學年取錄3100人入讀首年學士課程，較去年增加23%；非本地生報讀及取錄人數連續5年創新高，以內地高考成績報讀的人數，亦按年升39%。

酒店套房學生宿舍入伙

主要供非本地一年級生

另外，都大早前購入位於紅磡蕪湖街88號的酒店用作學生宿舍，取名「MU88」，今學年安排學生入伙，以一年級非本地生為主。對有指都大斥資約10億購入酒店，林群聲形容是「雖不中亦不遠矣」，強調對大學財備無影響，「只是用現金變物業」。

林說，都大有約一萬名學生，酒店可供480人入住，可謂「杯水車薪」，但認為可方便首年來港的內地生適應，同時可為交換生和外地來港的教職員提供宿位。林又指倘將來有合適物業，「我們再買多幢都說不定」。

此外，都大今年2月獲批成為全港首間「應用科學大學」，林希望與業界有更緊密合作，盼招募資深業界成為實務教授（Professor of Practice）。

上 / 下一篇新聞