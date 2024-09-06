都大稱假學歷近百宗呈升勢 多涉內地生報讀碩士

校方稱嚴謹把關

按身分證號碼查內地資料庫

都大校長林群聲昨率領導層晤傳媒。林群聲表示，過往亦有假學歷報讀院校的情况，以往曾偵測到「雙位數」個案，但近年發現個案增加。他強調校方有嚴謹機制把關，舉例收生時，校方輸入內地生身分證號碼後，內地資料庫將顯示申請人經驗證的學歷報告。倘申請人以海外院校畢業資格申請，林稱校方會直接要求該院校提供證明文件。

收生方面，林群聲指都大今學年取錄3100人入讀首年學士課程，較去年增加23%；非本地生報讀及取錄人數連續5年創新高，以內地高考成績報讀的人數，亦按年升39%。

酒店套房學生宿舍入伙

主要供非本地一年級生

另外，都大早前購入位於紅磡蕪湖街88號的酒店用作學生宿舍，取名「MU88」，今學年安排學生入伙，以一年級非本地生為主。對有指都大斥資約10億購入酒店，林群聲形容是「雖不中亦不遠矣」，強調對大學財備無影響，「只是用現金變物業」。

林說，都大有約一萬名學生，酒店可供480人入住，可謂「杯水車薪」，但認為可方便首年來港的內地生適應，同時可為交換生和外地來港的教職員提供宿位。林又指倘將來有合適物業，「我們再買多幢都說不定」。

此外，都大今年2月獲批成為全港首間「應用科學大學」，林希望與業界有更緊密合作，盼招募資深業界成為實務教授（Professor of Practice）。