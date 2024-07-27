東莞暨大港澳子弟校准與考DSE 粵第4間 校長料港生內地應考成趨勢

考評局昨回覆本報稱，收到東莞暨大港澳子弟學校申請後，按程序審視學校質素，經審慎考慮，接納該校由明年DSE起成為與考學校，讓校內中六正讀生以學校考生身分報考明年DSE。考評局續稱，校方亦獲內地部門認可，並通過香港學術及職業資歷評審局的評鑑工作，符合開辦DSE課程的要求。

明年內地考場數目

考評局：適時公布

至於明年DSE有多少內地試場，考評局稱會適時公布，現正根據今年DSE試行內地試場的經驗，檢視實際情况和需要。

東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華昨向本報說，獲批成為DSE與考學校前，多個單位曾派員到校視察，包括了解教師教案、已批改的功課和試卷，以至學校運作，「不是看學生叻不叻，而是了解教學水平」，而校方獲政府認可與香港註冊學校水平相若，才通過今次申請。

總校長稱首屆50名DSE生

「不少人內地教育系統長大」

賴炳華續稱，該校首屆DSE生約40至50人，不少人於「內地教育系統」長大，教師們不時提醒學生「不應覺得背熟書就了事」，鼓勵他們提升語文水平等。

曾在香港擔任中學校長的他談及，近年本港教育生態有變，有高才子女入讀港校，同時香港學生會北上入讀港人子弟學校，他認為如同「自助餐食物選擇愈多愈好」，又預料將有更多港生在內地港人子弟學校考DSE，對此感樂觀。

本月11日起DSE報名

另外，考評局昨宣布，本月11日至下月8日接受報考2025年DSE，學校考生須經所屬學校報考，自修生則要透過DSE網上服務報名系統提交申請。考評局早前已公布明年DSE考試費，其中內地與考學校的中六生要付2059元試場報名費，較今年1980元加價約4%。