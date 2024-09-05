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教育

浸大潰瘍性結腸炎新中藥 獲藥監批臨牀試驗

【明報專訊】潰瘍性結腸炎的發病人數呈升勢，在中國和其他亞洲國家尤甚，主要徵狀包括腹瀉、直腸出血和腹部絞痛，影響患者日常生活。浸會大學轄下中藥創新研發中心昨日公布，研發一款名為「參苓潰康顆粒」的新中藥複方製劑，上月獲國家藥監局批准臨牀試驗。中心料明年在內地開展臨牀試驗研究，以驗證新藥的有效性和安全性。

「參苓潰康顆粒」料明年試臨牀

潰瘍性結腸主要分為活躍期及緩解期，現今治療目標是紓緩徵狀，並維持緩解期狀態，降低復發率。為尋求更有效緩解病情的方法，浸大團隊根據多年臨牀經驗，以9種中藥材包括黨參、薑黃等組成處方，新藥命名為「參苓潰康顆粒（CDD-2103）」，讓緩解期的患者服用。

緩解期患者服用 改善腸道微環境

浸大團隊在香港展開臨牀研究，又稱臨牀前基礎實驗結果顯示，新藥透過改善腸道的耐受性微環境、增強細胞間連接區域的「緊密連接蛋白」等，抑制結腸炎的發展。研究成果已發表於Journal of Advanced Research等科學期刊。

浸大協理副校長（臨牀中醫藥）兼中心總裁卞兆祥表示，對新藥能改善患者生活質素感到樂觀，又指新藥是「基於傳統古方加減」，且結合現代科技開發而成，獲藥監局的新藥臨牀試驗批准通知書是重要里程碑。

相關字詞﹕浸大 中藥創新研發中心 中藥 潰瘍性結腸炎 香港浸會大學

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