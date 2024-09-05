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教育

蔡若蓮：倘全開放招非本地生 或削本地中小生選擇

【明報專訊】各輸入人才計劃帶動個別中小學增收「專才子女」。教育局長蔡若蓮表示，人才計劃已吸引很多希望子女在香港接受優質教育的內地家長，若全面開放本港中小學招收非本地生，或會減少本地學生的選擇，強調本港的基礎教育並非要發展成產業。

稱基礎教育非要發展成產業

蔡若蓮近日在恒生大學傳播學院節目《恒傳感言》被問會否全面開放中小學收非本地生，她說如要吸引內地生在港入學，學校要先自問是否夠吸引，「大灣區現在的學校的建設，硬件軟件都非常好，我們要問我們的吸引力在哪？不是因為我們有學位別人就會來」。她強調本港基礎教育的定位不是要發展成產業，否則一旦開放，家長、學生只會爭相報讀名校，「大家都心中有數。這會否令本地同學的選擇又少了呢？所以我們要平衡」。

培養國民身分認同「老師有責」

另外，局方不時鼓勵學校推動愛國主義教育，蔡說學生到內地考察可提高對國家、國情的認知認同，舉例有學生考察時做專題研習，要訪問當地街坊，「那些街坊對他們非常好，這種感情就會建立起來，感受到人與人之間的關係，大家是血脈相連的同胞」。

談到早前有調查反映不少教師稱推行愛國主義教育時「因人手不足感到有壓力」，建議教育局增設專責職位跟進愛國教育，蔡稱過去幾年已為學校增加資源，盼全校投入愛國教育，「不是說愛國主義教育是你的事，與我無關，我只是教地理，你是愛國主義教育主任，那些東西交給你了，你去搞吧」，她稱每個老師都責無旁貸要培養學生的國民身分認同。

相關字詞﹕愛國主義教育 蔡若蓮 非本地生

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