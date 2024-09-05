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教育

基愛小學准用旁空校原址擴建 特別室長期缺 校長：盼建音樂基地

【明報專訊】創立於1958年、校舍樓齡達66年的深水埗津校聖公會基愛小學將原址擴建，獲准使用旁邊已空置的前慈恩學校。基愛小學校長張樂霈昨日向本報說，校內特別用途室長期不足，需改用禮堂後台空間設英語學習室；現時全校有25班，已改建音樂室為課室，學生要改往特別用途室練樂器，她盼在新校舍設「音樂基地」等設施滿足學生所需。

明報記者 黃嘉妍

有家長亦指音樂室及視藝室等面積小且老舊，子女課外活動要外借鄰近運動場，加上每層只有一間廁所，不少學生如廁時或要上落兩層。

教育局前日（3日）公布2024年度直接分配校舍結果，聖公會基愛小學獲准原址擴建。教育局昨回覆本報查詢稱，初步估計工程費用不超過3000萬元，由政府負擔；正與學校商討修葺細節，將簡單翻新前慈恩學校，預計獲部門審批後約18個月內完成施工。

政府出資 審批後料年半內完工

兩校中間斜坡 擬建橋接駁

局方稱，基愛小學校舍佔地只有約2300平方米，較標準24間課室的小學用地4700平方米「相距甚遠」，加上樓齡66年，欠缺常識室、語言室、輔導活動室及學生活動中心等設施，考慮多項因素後，認為擴建既可改善學與教環境，也可充分利用前慈恩學校約2200平方米空置校舍作教學用途，「達至雙贏」。

基愛小四生家長余女士說，學校只得一個操場，舞蹈室、電腦及音樂室有點「甩皮甩骨」，女兒每周上多元智能課時要借用校外場地，學玩「躲避盤」，但若租不到隔壁排球場就無法上課，認為擴建後可增加空間辦課外活動。另一不願具名家長稱學校廁所少，兒子要「霸位」，「始終小朋友急起上來跑兩層都不太好」。

校長張樂霈昨說，預料翻新空置校舍需時約一年，最理想2026年啟用。兩個校舍中間為一幅斜坡，她稱擴建方案包括興建天橋接駁兩校舍，校方下周會再到空置校舍觀察並作最後修訂，以敲定大樓設計圖。她透露，學校計劃將新校舍設計為「多元學習綜合大樓」，擬設英語學習室、科學研究室、有蓋操場等，又希望建立「音樂基地」，讓學生練習及表演，以及設展覽空間並開放予幼稚園或團體舉辦工作坊等。但她指原校舍廁所不足問題尚待解決。

張稱，辦學團體一直爭取擴建校舍，雖然今次並非拆卸重建或重置校舍，但她形容「better than none（好過沒擴展），感恩多了一個更好用的地方」。

相關字詞﹕教育局 聖公會基愛小學 擴建

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