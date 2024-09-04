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教育

彩虹階梯彰學生個性 梯形書桌促小組學習

【明報專訊】不論天氣陰晴，五旬節聖潔會永光小學總有道彩虹，從地面操場貫穿至6樓的高小課室，為學校添生氣。校長洪慕竹說，彩虹階梯寓意每名學生的獨特個性，同時希望學生在6年學習生涯中逐步靠近基督。階梯一隅有棵兩層樓高的彩虹桉樹，原來它曾在3個月前受風吹雨打而歪倒，現以竹架扶植。洪慕竹說彩虹桉樹樹幹會隨成長而呈青、紅及橙色等，現時回想起來，這棵樹3個月間不經不覺長高不少，期待日後樹身可長出多種色彩。

今個月正式啟用的永光小學校舍不止外觀設計充滿寓意，沿着彩虹階梯而上，班房書桌亦打破常規，設計成一個個梯形桌面。洪慕竹解釋，這樣可方便學生將書桌拼在一起，每班各有能力不一的學生，她鼓勵課堂多以小組形式學習。

學生讚洗手間有冷氣 校長笑言「觀察細」

訪問當天為開學日，但訓練學童大小肌肉的「Funland」特別室、圖書館及視藝室等仍待裝修或添置器材。洪解釋，學校建成時間曾因疫情延誤，但最終無阻順利開學。她說開學當日，普遍學生都說「學校很大、很新」，但最令她哭笑不得的，竟有學生大讚洗手間有冷氣，「我沒有刻意說，想不到他們觀察那麼細微」。

下午不設正規課 冀活動啟發品格文體發展

另外，洪慕竹說永光小學定位「Inspire School」，下午不設正規課程，改讓學生透過接觸不同活動培育在品格、音樂及運動等方面多元發展，其中設「全球教育科」，為常識科的延伸，每周一堂，舉例二年級常識科會結合「玩具」及「中國四大發明」兩個課題，安排學生發揮創意設計玩具，並在今年尾策劃嘉年華，邀請大埔區街坊試玩學生設計的小玩意，回饋社區。

相關字詞﹕新校 五旬節聖潔會永光小學

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