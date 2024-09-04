明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

新邨入伙「逆市」開校 永光小學追教育夢

【明報專訊】因應大埔富蝶邨落成而開辦的五旬節聖潔會永光小學，今個月迎來首批學生，開學當日，校長洪慕竹清晨5時便起牀，笑稱「我期待這一天已經期待了很多個月了」。在新校當「開荒牛」，她決心不走平常路，而是希望「拼出血路」辦好啟發學生的「Inspire School」，她說教育應激發學生學習動力，並應用所學服侍社會。對於學童人口持續下跌「逆市」開校，洪說「未殺到埋身」，暫不擔憂生源，「我也不想我的老師『跑數』，要跑就校長跑」。對教育滿腔熱誠的她，盼學校發掘學生多元潛能外，同時能成就不同教師的「教育夢」。

明報記者 黃嘉妍

不走平常路 要做Inspire School

大埔現時共有20間官津小學，按教育局推算，大埔適齡讀小一的人口由今年2400，將急降至2029年1500。洪慕竹說，永光小學「因富蝶邨而生」，邨內現有十多座樓，料約有6000戶，加上同邨幾年後再有新樓建成，相信可帶來一定生源。

日前出版的《小學概覽》顯示，永光小學有36間課室，即每級最多6班，洪表示「不敢開得多」，計劃下年開4班小一，不希望影響其他學校收生。

洪慕竹深信「教育做得好，有麝自然香」，認為現階段先做好教師培訓，適時透過舉辦「社區嘉年華」等活動，安排學生到幼稚園服務，讓區內家長認識學校便足矣。

校長：首兩周不分班 學生「強帶弱」共成長

永光小學今學年設兩班小一，小二至小四各4班，暫未有小五和小六。洪慕竹說，今年4至5月邨民陸續入伙，因應學位需求大增，學校開班規模擴大。她說現時全校約350名學生，全由教育局分派，逾九成學生居住於富蝶邨，形容學生來自「五湖四海」，故特意安排每級學生在開學首兩周不分班，先讓教師與學生認識，其間臨時班主任將按學生課堂及功課表現，評估每名新生的特質及能力，再作分班，務求每班學生能力平均分佈。洪慕竹說學校不設精英班，透過課室上的合作「強帶弱」，鍛煉能力較強學生的領袖才能，同時亦讓能力稍遜學生不被忽視。

第一次當校長的洪慕竹從事教育逾20年，分別曾在將軍澳宣基小學及「有時限小學」宣基小學（坪石）參與開校，她笑稱「新校萬事起頭難，但也充滿無限可能」。

29教師多屬資深 盼開荒「打破框架」

目前學校教學團隊共29人，大部分具5年或以上教學經驗，洪慕竹稱資深教師累積一定經驗後，會渴望到新校「打破框架」。她猶記昔日兩校校長給予她無限空間發揮「教育夢」，讓學生把所學技能回饋社會，為她帶來滿足感。如今角色轉換，她希望學校除可發揮學生潛能，亦可成就其他教師的理想。

相關字詞﹕新校 富蝶邨 五旬節聖潔會永光小學

上 / 下一篇新聞