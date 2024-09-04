新邨入伙「逆市」開校 永光小學追教育夢

明報記者 黃嘉妍

不走平常路 要做Inspire School

大埔現時共有20間官津小學，按教育局推算，大埔適齡讀小一的人口由今年2400，將急降至2029年1500。洪慕竹說，永光小學「因富蝶邨而生」，邨內現有十多座樓，料約有6000戶，加上同邨幾年後再有新樓建成，相信可帶來一定生源。

日前出版的《小學概覽》顯示，永光小學有36間課室，即每級最多6班，洪表示「不敢開得多」，計劃下年開4班小一，不希望影響其他學校收生。

洪慕竹深信「教育做得好，有麝自然香」，認為現階段先做好教師培訓，適時透過舉辦「社區嘉年華」等活動，安排學生到幼稚園服務，讓區內家長認識學校便足矣。

校長：首兩周不分班 學生「強帶弱」共成長

永光小學今學年設兩班小一，小二至小四各4班，暫未有小五和小六。洪慕竹說，今年4至5月邨民陸續入伙，因應學位需求大增，學校開班規模擴大。她說現時全校約350名學生，全由教育局分派，逾九成學生居住於富蝶邨，形容學生來自「五湖四海」，故特意安排每級學生在開學首兩周不分班，先讓教師與學生認識，其間臨時班主任將按學生課堂及功課表現，評估每名新生的特質及能力，再作分班，務求每班學生能力平均分佈。洪慕竹說學校不設精英班，透過課室上的合作「強帶弱」，鍛煉能力較強學生的領袖才能，同時亦讓能力稍遜學生不被忽視。

第一次當校長的洪慕竹從事教育逾20年，分別曾在將軍澳宣基小學及「有時限小學」宣基小學（坪石）參與開校，她笑稱「新校萬事起頭難，但也充滿無限可能」。

29教師多屬資深 盼開荒「打破框架」

目前學校教學團隊共29人，大部分具5年或以上教學經驗，洪慕竹稱資深教師累積一定經驗後，會渴望到新校「打破框架」。她猶記昔日兩校校長給予她無限空間發揮「教育夢」，讓學生把所學技能回饋社會，為她帶來滿足感。如今角色轉換，她希望學校除可發揮學生潛能，亦可成就其他教師的理想。