明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

稱已六度勸喻缺課童 蔡若蓮：局方責無旁貸 需家長配合

【明報專訊】本報日前報道，有初小學童長期缺課超過兩年，教育局接報後只向家長「勸喻」、家訪等方式跟進，未有按該局指引向家長發出「警告信」及有法律效力的「入學令」。教育局長蔡若蓮昨回應稱，教育局一直與該家長保持溝通，同時發出6次勸喻信，與不同專業合作，希望「從根本解決其缺課的問題」。她稱局方「非常重視事件，責無旁貸」，亦需不同持份者尤其家長的配合。

教育局自2021年11月開始處理該缺課初小生個案，但問題持續。至今年1月，有醫護人員轉介個案至社署跟進，然後跨部門處理，3個月後該學童復課。教育局早前向本報稱，曾持續以電話、家訪、會議、信件等方式多次聯絡家長，6次以書面形式勸喻家長，並稱信件發出後學生缺課情况有改善，亦認為個案背景「不建議向家長發出警告信或入學令」。

未回應改指引原因

蔡若蓮昨出席崇真書院開學禮後被問到學童缺課問題，她稱教育局有指引、探訪、與家長溝通、跨專業的合作，通過這些全方位支援，確保學生能盡快及穩定地上課。另外，教育局上周更新15歲以下輟學生個案的處理指引，不再訂明警告信、入學令發出時限，並着校方按情况轉介至社署、警方等跟進。對於為何修改指引，蔡若蓮未回應。教育局日前回覆稱，每宗缺課個案都有獨特性，該局已提醒及指示缺課組人員處理個案時須考慮的原則及因素，盡快將個案提交內部檢討委員會討論，毋須等待至第6個月月底才考慮發入學令。

相關字詞﹕入學令 教育局 缺課 蔡若蓮

上 / 下一篇新聞