稱已六度勸喻缺課童 蔡若蓮：局方責無旁貸 需家長配合

教育局自2021年11月開始處理該缺課初小生個案，但問題持續。至今年1月，有醫護人員轉介個案至社署跟進，然後跨部門處理，3個月後該學童復課。教育局早前向本報稱，曾持續以電話、家訪、會議、信件等方式多次聯絡家長，6次以書面形式勸喻家長，並稱信件發出後學生缺課情况有改善，亦認為個案背景「不建議向家長發出警告信或入學令」。

未回應改指引原因

蔡若蓮昨出席崇真書院開學禮後被問到學童缺課問題，她稱教育局有指引、探訪、與家長溝通、跨專業的合作，通過這些全方位支援，確保學生能盡快及穩定地上課。另外，教育局上周更新15歲以下輟學生個案的處理指引，不再訂明警告信、入學令發出時限，並着校方按情况轉介至社署、警方等跟進。對於為何修改指引，蔡若蓮未回應。教育局日前回覆稱，每宗缺課個案都有獨特性，該局已提醒及指示缺課組人員處理個案時須考慮的原則及因素，盡快將個案提交內部檢討委員會討論，毋須等待至第6個月月底才考慮發入學令。