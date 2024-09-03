城大東莞校開課 學士碩士均獲港證書

三成學生可赴港交流

城大東莞設有5座學術樓、4座學生宿舍及一個綜合樓，學校佔地面積約723樓畝，首期179.5畝已投入使用。李娟說，城大東莞以「教研合一、兩校一質、創新無限」為創校理念，除教授前沿科技、激發學生科研外，亦會沿用城大學術評估標準，校方首年推出4個本科課程及6個碩士課程，亦有香港校園的資深導師到東莞授課。

來自內蒙古、高考獲655分的本科新生代表王雅萱昨說，城大（東莞）以全英語授課，對於她之後到香港或外地發展有幫助，打算大學第四年到香港做交流生，將來亦打算留港發展。她認為香港的教育模式與內地不同，「靠的是自己的學習，而不是老師一味的灌輸、填鴨式的教育」，形容香港是一個樞紐，到內地或國外發展的機會特別多。

本科代表：全英授課助負笈

城大（東莞）研究員蔡承均說，東莞校園的課程設計與香港校園「一模一樣」，亦是按照香港標準，香港的導師會到東莞分校任教，學生有更多機會與他們交流。他說畢業生出路多，很容易找到實習機會及就業，亦可走科研路或創業。

李家超鼓勵畢業生來港

全國政協副主席梁振英昨出席典禮致辭，稱東莞分校是兩地合作的新里程碑，盼城大繼續培育兩地人才，推動粵港兩地教育發展，促進香港和東莞在「產學研」更好合作。特首李家超以影片致辭稱，東莞校園秉承城大教研合一理念，亦引入城大學術標準，有信心將為大灣區人才高地建設及發展國際創科中心注入新動力。他又鼓勵學生把握政府「非本地畢業生留港回港就業安排」措施，畢業後到港升學和就業。