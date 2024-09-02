港大迎非本地生 配對高年級生助融入

由港大學生發展及資源中心主辦的非本地生迎新日於上周五（8月30日）舉行，約有50名擔任「GLOCAL Connectors」的高年級生及400名非本地新生出席。中心副學生事務長楊偉國表示，「GLOCAL Connect」提供一個好機會讓非本地新生認識本地傳統和習俗、與本地生接觸、了解本土文化及培養他們對社區的歸屬感。

斯洛文尼亞新生：學懂第一句廣東話

來自斯洛文尼亞的新生Mark Vodicar稱，GLOCAL Connector在他抵港後教曉他第一句廣東話。他說，遠道而來的新生可透過計劃與來自世界各地的同學建立友誼，形容計劃讓他「彷彿置身於家的環境」。

來自土耳其的四年級生Efsa Aktay是GLOCAL Connector之一，期望透過計劃結識志趣相投的同伴，並以高年級生的經歷協助新同學融入大學生活。她說，高年級生及新生參與計劃後可擴大彼此的社交網絡、分享知識，並促進個人成長。