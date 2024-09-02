性教育教材掀熱議 蔡若蓮：僅建議非政策

蔡若蓮稱，上述教材是面向初中、約12至14歲的學生，「他們有正確的，對性的觀念能保護自己、尊重其他人，為自己的行為負責任及要負得起責任是非常重要」。

料5年內數間中小學停辦

另外，全港中小學今日開學，蔡若蓮說，當局早已建議學校在開學日等重要日子舉行升國旗儀式，料學校會「自動自覺」。她說「奏國歌」與「奏唱國歌」不同，奏國歌場合沒什麼人唱歌，奏唱國歌要大家一起唱，故有時學生沒留意，不知道要不要唱、唱得細聲等。她提醒同學奏唱國歌時要莊嚴且投入感情地唱。蔡又指，學齡人口下降是結構性問題，預計未來5年分別有數間中小學停辦，強調政府無主動「殺校」，亦不希望學校搶學生，教育局會與部分收生有困難的辦學團體商討合併、停辦或搬遷等安排。