性教育教材掀熱議 蔡若蓮：僅建議非政策

【明報專訊】教育局上月公布的初中「公民、經濟與社會科」性教育教材，附有要學生訂立親密界限「承諾書」等內容，掀起本港及國際社會熱議。教育局長蔡若蓮在港台《舊日的足跡》說，公經社科為優化後的初中課程，在公布課程同時會給予教育示例以供參考，形容示例是教育活動的參考建議，並非教育政策。被問及相關指引會否「太落伍」，蔡稱教育局要推動價值觀教育，「我們是否做到是一回事，正確與否又是一回事，難道都有些人問，是否要學外國般派發避孕套」。
蔡若蓮稱，上述教材是面向初中、約12至14歲的學生，「他們有正確的，對性的觀念能保護自己、尊重其他人，為自己的行為負責任及要負得起責任是非常重要」。
料5年內數間中小學停辦
另外，全港中小學今日開學，蔡若蓮說，當局早已建議學校在開學日等重要日子舉行升國旗儀式，料學校會「自動自覺」。她說「奏國歌」與「奏唱國歌」不同，奏國歌場合沒什麼人唱歌，奏唱國歌要大家一起唱，故有時學生沒留意，不知道要不要唱、唱得細聲等。她提醒同學奏唱國歌時要莊嚴且投入感情地唱。蔡又指，學齡人口下降是結構性問題，預計未來5年分別有數間中小學停辦，強調政府無主動「殺校」，亦不希望學校搶學生，教育局會與部分收生有困難的辦學團體商討合併、停辦或搬遷等安排。