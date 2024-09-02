考試當「打怪」 中五生跳入港大 網上自學電腦編程 盼研AI助視障聽障者

喜歡「打機」的正宇總以「玩」來形容溫習，在他眼中學習與生活並非割裂，笑稱有時瀏覽社交網站也會看看數學算式的短片。他說試卷題目如同遊戲中的「Boss（過關人物）」，需不斷思考用什麼招式及策略將之擊倒，享受「打怪」的他從不怕「兜兜轉轉， 但可能都是做同一件事」。做數學題時，他總會先以自己方法計算一次，及後才翻閱參考書或網上影片，從中學習更快捷的解題方法，「做完題目自己會好興奮，興奮那就可能令我想找更多方法做同一條題目」。

備戰IAL 暑假日花七八小時溫習

對於社交網站上別人稱讚他天資聰穎、可跳級升大學時，正宇總以一個微笑符號簡單回應，自言「都是自己努力，操卷操得多的結果」，亦強調自己只是普通人，若對方努力溫習亦能做到。正宇說，自己小學及初中成績不算出眾，中二全級排名二三十左右，面對文言文等也會困惑，中三後對數學和物理的興趣才逐漸明確。他說為備戰IAL，暑假甘願減少玩樂及旅行時間，並每天花七八小時到圖書館溫習。

「操卷的結果」 自言初中成績不出眾

作為大學新生，正宇笑言日前大學舉行入學禮，他感覺身邊的同學都較他自信及成熟。他一直對人工智能（AI）甚有興趣，過去的暑假亦沒怠慢，網上自學電腦編程，期望日後可研發有助視障或聽障人士自理的機器。

對於未來4年的大學生涯，正宇希望找到志同道合的人共同研究AI，並建立人際網絡，亦計劃畢業後到英美等地升學，以便日後到大公司工作。