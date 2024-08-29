【教育副刊暑期版】周殷廷 認真地「講經」

明報記者 鄭惠霞

壞的外表，律己的心

YT口裏說的「榜樣」，並非指別人要模仿他，而是希望自己能化身成他人的「參考」，「以我的人生經歷作一個參考例子，判斷作出的決定是否合理（make sense），有沒有參考價值」。有趣的是，他的造型打扮卻不帶半點包袱，愛穿黑背心、皮褲，駕着電單車在路上飛馳——以他的話來說，他表面看來像個「很壞的人」，「我是沒有包袱的，因為我不是在扮演另一個人，也不是為了要履行社會責任才對自己有要求」。他的一言一行，出於自我要求，如何下決定、什麼樣舉止，說到底還是要對自己負責。

13歲那年，YT有次貪玩與朋友假裝喝酒，祖父發現後要求他不要再喝，他從那天起信守承諾，滴酒不沾。即便有時令人掃興，他也會為了「負責任」而說不，「但在娛樂圈有許多應酬，喝酒是『基本』的事，但我不喝酒。幾年前曾有飯局，有不少老闆在場，其中一人拿了酒過來要跟我喝，我跟他說我不喝，當時全場靜了」。

為了堅持原則、履行承諾，YT馬上跟對方講起經來，解釋不喝酒的原因，「（不喝酒）是我跟爺爺、一個已逝之人的承諾，若我打破承諾，你也不會覺得我是個值得信任的人吧？」解釋過後，對方尊重YT，便不再勉強邀酒，「我與對方後來也有合作，沒有因此而失去合作機會」。

不愛分享 「講經」只因不想敷衍

正式成為歌手，獲得「公眾人物」的身分，負起對大眾的責任，於是我們常在訪問、網上節目聽到YT詳談個人經驗與道理。網民覺得他愛「講經」，他卻澄清一點也不愛分享，「通常是（做訪問）有人提問，給我拋了問題，我會就問題認真思考，不想敷衍，思考完便認真回答」。

對YT而言，每次大談道理時其實都不在「講經」，而是給予認真回應，「許多人說我『講經』，只是代表那些內容不適合對方聽，但我所要回應的對象並非他們，而是一些有需要的人」。

他表示，經常在網上平台收到許多受情緒困擾、想過自殺的人的私訊，「（他們）會告訴我在他們困難的時候，我分享過的東西帶給他們鼓勵」。

「捱捱吓」就會過到難關

YT在港出生，後移民新加坡，在義安理工學院修讀電影、音響、錄像專上文憑。早立志當歌手的他，20多歲於新加坡服兵役後回港追尋音樂夢，2015年在港出道，2018年因唱片公司資源重整，他無奈暫緩幕前發展，後來又跟女友分手。「雙失」的YT輾轉至今年初推出《三生有幸》一曲，包辦曲、詞、監及執導MV，正式走入大眾視線。

在追夢路上來來回回，YT終讓人記得自己、記得作品，5月時迎來首次個唱《WHO IS YAN TING LIVE 2024》。經歷過人生高低，當下的他認為命運自有安排，但過程中會不斷調整心態。在他眼中，「捱捱吓」就會過到難關，服兵役讓他磨練出長久堅持的意志，同時教他反思：「如果是堅持對的事，這就是有意義的『捱』；若往錯的方向前進，這只是『硬頸』……（事情）結果會告訴你答案。當覺得自己盡力以後還是失敗，便很大可能是『硬頸』。」他自言曾經「硬頸」，但追尋音樂夢時的失敗經驗，令他放下自尊心，不再執著自己的想法，懂得多聽意見。

【欄目「大人ing」全文將於新學年《語文同樂》（《明報》周三校園訂閱版）刊登】

（中學語文）