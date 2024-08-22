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教育

【教育副刊暑期版】海空戰關鍵 航母建又建

【明報專訊】中國海軍現有3艘航空母艦，分別為遼寧艦、山東艦及福建艦。2024年3月，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在網上撰文稱，中國第四艘航母應將面世，技術較成熟，應是常規動力，屬福建艦的「姊妹艦」。他又稱中國必定會建造第五和第六艘航母，而且一定是核動力，與美軍福特級核動力航母同級。

◆基礎知識

Q：什麼是航空母艦？

A：航空母艦是以艦載機為主要作戰武器、並作為其海上軍事活動基地的大型戰艦。現代航母一般可按排水量分為大型（6萬噸以上）、中型（3萬至6萬噸）及小型（3萬噸以下）。航母又可按性質分為攻擊航母、反潛航母、護航航母和多用途航母。若按動力劃分，可分為常規動力和核動力兩類。

Q：航空母艦對維護國家安全有什麼意義？

A：航空母艦是非常重要的海軍資產。一國如擁有航空母艦，即使在遠離其國土的地方，不依賴機場亦具備部署及航空作戰的能力。航母配備龐大艦隊，可針對數百公里範圍內的敵人執行搜索、追蹤、鎖定和攻擊等任務。擁有航母大大增加一國的海空戰力，有力維護軍事安全。

Q：建造航空母艦有多困難？

A：設計和製造航空母艦涉及機械、電子、通訊、武器等各方面知識，需投入龐大人力、物力和時間研製。航母建造成本不菲，一艘造價動輒至少數十億美元，營運費用亦高昂，執行海上巡邏和維護裝備均需要大量人力和物資。航母通常使用約35至50年，可見由建造到營運，航母都涉龐大投資。

資料來源：綜合報道

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（中學公民）

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