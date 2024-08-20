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教育

查核資訊 識破假新聞

【明報專訊】英國牛津大學路透新聞學研究所2024年6月發表年度《數碼新聞報告》（Digital News Report），報告以網上問卷形式訪問47個國家或地區約9.5萬人，結果顯示29%受訪者主要透過社交媒體接觸網上新聞資訊，22%受訪者直接瀏覽新聞網站或應用程式，其中年輕人更傾向透過社交媒體、搜尋引擎等途徑獲取新聞資訊。調查問及受訪者是否擔憂難以分辨新聞內容真偽，以TikTok和X接收新聞的受訪者擔憂程度最高，報告指該兩個平台曾流傳有關加沙戰事、英國儲妃凱特健康情况的錯誤信息或陰謀論。

■小練習

看新聞時如何辨別內容真偽？以下模擬一則社交平台流傳的新聞，試圈出你感到可疑之處。

■小貼士

遇到可疑內容時，可在搜尋器輸入部分文章內容，查找有沒有可信來源；如懷疑圖片出處，可用搜尋器搜尋圖片有沒有其他出處。

■參考答案

1. 新聞來源

看新聞時，可先留意新聞來源，例如是否來自具公信力的媒體。這則新聞來自不知名的新聞媒體，必須加倍留意。

2. 標題

傳統傳媒及具公信力媒體不會使用誇張的標題。模擬新聞中的「瘋傳」、「不可不知」等都屬誇張用字。

3. 「專家」

文中雖提及「專家」，但未明言是誰。看到不具名的「消息來源」時，可先抱懷疑態度，查證相關內容有沒有可靠的消息來源，如科研數據等。

■話你知

含氟牙膏減兩成蛀牙率

據衛生署口腔健康教育事務科網頁，香港自來水自1961年已加入氟化物（fluoride），含量是0.5ppm（百萬分之0.5），只要我們飲用開水，已可從中吸收氟化物，達到預防蛀牙的效果。每天使用含氟牙膏刷牙也可減低蛀牙率20%或以上。

模擬新聞提及的氟中毒，即攝取過量氟化物致病，包括氟斑牙及氟骨症。部分成人牙膏含氟量高於兒童標準上限，一般兒童可使用含氟量較低的兒童牙膏，長期攝取過量氟化物會導致氟斑牙，令牙齒失去光澤、起斑點及變黃。

氟骨症則是因長期攝入過量氟化物，引致患者的頸、腰和四肢關節疼痛及變形。正常使用含氟牙膏是安全的，世界衛生組織建議每日兩次用含氟牙膏（含氟量為百萬分之1000至1500）刷牙，以預防蛀牙；過量攝取氟化物而引致氟骨症的原因，通常是飲用天然富含氟化物的地下水，或食用以高氟水灌溉的農作物。

【更多資訊素養內容，請留意新學年《智學公民》及《公民學堂》（《明報》周一及周四校園訂閱版）】

（中學公民）

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