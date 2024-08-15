【教育副刊暑期版】縱拍主觀影片 資訊仍要真

明報記者 方綺婷

「內容創作者」一詞近期充斥網上媒體，不論KOL（關鍵意見領袖）還是YouTuber也屬於創作者，透過網絡向大眾提供娛樂及資訊。Apple說，她在網媒當創作者發布的影片，主要分為客觀及主觀兩類，在較客觀的影片，除訪問主角外，亦會訪問其他持份者，如她於2023年9月在VTuber（虛擬主播）的訪問中，除訪問VTuber米亞，亦訪問其母親、後援會會長、VTuber演唱會主辦單位負責人，並在VTuber演唱會當天訪問粉絲，以客觀及多角度報道專題。

資料蒐集要仔細 體驗要真實

而主觀的影片，Apple則以第一身角度製作內容，以2024年1月關於巴士站牌的影片為例，Apple跟隨師傅製作巴士站牌，說出「為站牌貼紙挑字很累」等個人感想。投身創作者行列前，Apple曾任紙媒副刊記者。縱使現時工作的運作模式與記者類似，同樣需構思題材、撰稿、蒐集資料及採訪等，但她說當記者時不會於報道投放太多主觀感受，重視客觀報道。

製作主觀影片時，Apple認為創作者必須做好資訊把關。Apple指出，主觀影片同樣涉及客觀資訊，內容創作者必須仔細蒐集資料和事實查核（fact check），確保資料和內容真確。拍攝時，其主觀感受及體驗過程同樣要真實。她說有部分YouTuber為求效果誇大反應，她所屬網媒的創作者和主持則偏向寫實，較少誇大反應，「覺得辛苦就說辛苦，體驗過程一點都不辛苦就說不辛苦，因為這是事實」。

有意義故事製作辛苦 卻未必多人看

中五生朱家樂平時有看Apple平台的影片，現在才知道10多分鐘影片背後，需花大量時間及心力蒐集及查證資料。Apple接着說：「但沒有人理會（我們的背後努力）。」中五生李銘濠問Apple會否因而感到失落，Apple以她訪問視障巴士迷的影片為例，該影片觀看次數逾20萬，「可能已儲了一年，（觀看次數）其實極少，但這條片我做得很辛苦。我覺得故事很有意義，很啟發到我，我希望更多人觀看」。Apple說，其他製作過程較輕鬆的影片收視可能較高，「這反映影片平台觀眾的口味，不直接反映影片（內容）好不好」。

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（中學公民）